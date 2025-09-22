22/09/2025
Universo POP
Bruna Biancardi acusa Virginia de desrespeito e contesta versão sobre ligação para Neymar
Após flagra com Allan, Dado deixa de seguir Wanessa nas redes
Neymar posta clique fofíssimo com a caçula Mel enquanto se recupera de lesão
Filmagens de “Homem-Aranha: Um Novo Dia” são paralisadas após acidente com Tom Holland
Após boatos, Lívia Andrade surge com Marcos Araújo e afasta rumores
Mães de Virginia e Vini Jr. aparecem juntas e alimentam rumores de romance
O que já se sabe sobre a morte de JP Mantovani em acidente de moto
Toy Story 30 anos: collabs fashion que surfam na nostalgia — Levi’s, Vans e Adidas
Horóscopo desta segunda-feira: Sol em Libra e Marte em Escorpião destacam acordos e coragem
Virginia se pronuncia sobre relação com Vini Jr. pela primeira vez

Antes de levar 61 socos do ex, Juliana Garcia revela que já recebia ameaças

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
antes-de-levar-61-socos-do-ex,-juliana-garcia-revela-que-ja-recebia-ameacas

Em entrevista à repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, Juliana Garcia descreveu as agressões sofridas no dia 26 de julho, quando foi atacada dentro do elevador do condomínio onde mora, em Ponta Negra, Zona Sul de Natal. O autor foi o então namorado, o ex-jogador de basquete Igor Eduardo Pereira Cabral, que desferiu 61 socos. A vítima precisou passar por uma cirurgia de reconstrução facial após a agressão.

Juliana revelou que a violência não começou naquele dia. Segundo ela, antes do ataque já havia sofrido empurrões, intimidações e até a destruição de seu celular. “Um celular tacado uma vez, daqui a uma, duas semanas, um ano, um mês, em algum momento, pode virar 60 socos no elevador”, afirmou.

Veja as fotos

Portal LeoDias
Juliana GarciaPortal LeoDias
Reprodução/@julianagarcia.br
Ela foi agredida pelo então namorado, o ex-jogador de basquete Igor Eduardo Pereira Cabral.Reprodução/@julianagarcia.br
Reprodução: Record
Mulher que levou mais de 60 socos do namorado no elevador fala pela 1ª vezReprodução: Record
Reprodução/@julianagarcia.br
O caso aconteceu em 27 de julho, em Natal, no Rio Grande do Norte.Reprodução/@julianagarcia.br
Reprodução: Redes Sociais
Igor Eduardo Pereira Cabral, agressor de Juliana GarciaReprodução: Redes Sociais

Leia Também

A vítima ressaltou que a escalada das agressões é comum em relacionamentos abusivos. “Recebi esses sinais, mas existe uma manipulação, existe uma dependência emocional. A gente tende a achar que aquilo é só um episódio isolado, mas episódios isolados se acumulam e, no final, não são exceção, acabam sendo a regra”, contou.

Sobre o momento do ataque, Juliana relatou que conseguiu resistir devido ao seu condicionamento físico. “Acho que foi devido, primeiramente a Deus, e segundo ao meu estilo de vida. Sempre treinei, e isso influenciou positivamente”, disse.

Ela também fez um alerta a outras mulheres, reforçando que a violência psicológica e emocional antecede os episódios físicos. “Não precisa chegar a 60 socos dentro de um elevador para que mulheres possam procurar ajuda”, concluiu.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Governo antecipa salário de setembro dos servidores públicos; confira as datas de pagamento

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost