Antes de levar 61 socos do ex, Juliana Garcia revela que já recebia ameaças

Em entrevista à repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, Juliana Garcia descreveu as agressões sofridas no dia 26 de julho, quando foi atacada dentro do elevador do condomínio onde mora, em Ponta Negra, Zona Sul de Natal. O autor foi o então namorado, o ex-jogador de basquete Igor Eduardo Pereira Cabral, que desferiu 61 socos. A vítima precisou passar por uma cirurgia de reconstrução facial após a agressão.

Juliana revelou que a violência não começou naquele dia. Segundo ela, antes do ataque já havia sofrido empurrões, intimidações e até a destruição de seu celular. “Um celular tacado uma vez, daqui a uma, duas semanas, um ano, um mês, em algum momento, pode virar 60 socos no elevador”, afirmou.

A vítima ressaltou que a escalada das agressões é comum em relacionamentos abusivos. “Recebi esses sinais, mas existe uma manipulação, existe uma dependência emocional. A gente tende a achar que aquilo é só um episódio isolado, mas episódios isolados se acumulam e, no final, não são exceção, acabam sendo a regra”, contou.

Sobre o momento do ataque, Juliana relatou que conseguiu resistir devido ao seu condicionamento físico. “Acho que foi devido, primeiramente a Deus, e segundo ao meu estilo de vida. Sempre treinei, e isso influenciou positivamente”, disse.

Ela também fez um alerta a outras mulheres, reforçando que a violência psicológica e emocional antecede os episódios físicos. “Não precisa chegar a 60 socos dentro de um elevador para que mulheres possam procurar ajuda”, concluiu.