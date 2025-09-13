Antes de morrer, Hermeto Pascoal lançou álbum dedicado à esposa

O multi-instrumentista Hermeto Pascoal morreu, neste sábado (13/9), aos 89 anos. Com mais de 70 anos de carreira, um dos últimos trabalhos dele foi o álbum “Pra você, Ilza” (imagem em destaque), dedicado à memória de sua esposa Ilza Souza Silva, com quem viveu por mais de 40 anos e teve seis filhos.
Ilza e Hermeto viveram juntos entre 1954 e 2000, quando ela faleceu em decorrência de um câncer.
O álbum dedicado à companheira foi gravado em fevereiro de 2024, depois de 24 anos da morte de Ilza. O repertório do disco conta com 13 músicas inéditas, que foram escolhidas a partir de um caderno de anotações dedicado à esposa.
No ano passado, Hermeto Pascoal lançou um álbum dedicado a esposa
Hermeto Pascoal era multi-instrumentista, sabendo tocar acordeon, flauta, pandeiro e outros instrumentos
Hermeto Pascoal nasceu na cidade de Lagoa da Canoa, em Alagoas, em 1936
Morte de Hermeto Pascoal
Hermeto Pascoal estava internado no Hospital Vitória, no Rio de Janeiro. Ele deixa seis filhos, 13 netos e 10 bisnetos. A morte foi comunicada no perfil oficial dele (veja abaixo), no Instagram. A causa do falecimento não foi revelada.
“Com serenidade e amor, comunicamos que Hermeto Pascoal fez sua passagem para o plano espiritual, cercado pela família e por companheiros de música. […] Como ele sempre nos ensinou, não deixemos a tristeza tomar conta: escutemos o vento, o canto dos pássaros, o copo d’água, a cachoeira, a música universal segue viva”, informou a equipe do músico.
O artista era natural de Lagoa da Canoa, em Alagoas, e se encantou pelo mundo da música desde pequeno, quando, aos 10 anos, aprendeu sozinho a tocar acordeon, flauta e pandeiro. Reconhecido internacionalmente e ganhador do Grammy Latino em três oportunidades, o multi-instrumentista é um dos ícones da música brasileira.
