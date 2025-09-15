Antiga diocese do Papa Leão XIV celebra aniversário com bolo temático

O papa Leão XIV completou 70 anos no último domingo (14/9). Em homenagem a data, religiosos da antiga diocese do Santo Padre na cidade de Chiclayo, no Peru, comemoraram o aniversário do sacerdote com comemoração, bolos personalizados da imagem do pontífice e participação da comunidade.

Leão XIV exerceu a maior parte da carreira missionária no Peru e possui dupla nacionalidade, americana e peruana. No país sul-americano, o religioso serviu como bispo da diocese de Chiclayo de 2015 a 2023.

“Queridos amigos, hoje faço 70 anos. Agradeço ao Senhor e aos meus pais; e agradeço a todos que se lembraram de mim nas suas orações”, declarou Leão nas redes sociais.

Escolhido em maio deste ano para suceder o papa Francisco, Leão XIV é o primeiro papa dos Estados Unidos eleito pelo colégio de cardeiais para liderar a Igreja Católica.

Leão XIV, cujo nome de batismo é Robert Francis Prevost, nasceu em 14 de setembro de 1955, em Chicago, Illinois. É filho de Louis Marius Prevost, de ascendência francesa e italiana, e de Mildred Martínez, de ascendência espanhola.

Ele foi proclamado cardeal pelo papa Francisco, em 2023.