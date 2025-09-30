30/09/2025
Universo POP
Virginia Fonseca rebate críticas sobre coreografia em estreia como rainha de bateria da Grande Rio
Andressa Urach surpreende em gravação com pai, irmã, filho e ex-marido
Grazi Massafera quebra o silêncio sobre rumores de mau cheiro de Cauã Reymond
‘Vale Tudo’ promete duas mortes impactantes e o retorno surpreendente de Leonardo
Rapper Oruam realiza desejo curioso em primeira noite fora da prisão
Zé Felipe publica primeira foto de mãos dadas com Ana Castela
BBB 26 terá cinco casas de vidro pelo Brasil e grupo de veteranos junto com pipoca e camarote
Wagner Moura desponta como possível vencedor do Oscar 2026 por papel em filme brasileiro
Solteira, Carol Nakamura fala que está mais seletiva aos 40 e revela: “3 meses sem beijar”
Que peixão! Ana Castela fica impressionada com o talento de Zé na pescaria

Antonio Aversa celebra laços Brasil-Portugal com louças luxuosas

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
antonio-aversa-celebra-lacos-brasil-portugal-com-loucas-luxuosas

Além da paixão pela arte, o galerista e antiquário Antonio Aversa soma o fascínio por receber convidados com maestria e elegância. Ele provou o entusiasmo de ser um anfitrião ímpar e atento aos detalhes na noite dessa segunda-feira (29/9). O empresário recepcionou um grupo de 20 amigos em um ilustre jantar na galeria Mercato: Antiguidades + Arte + Design, fixada no Edifício Eldorado. Entre os presentes, estiveram o embaixador de Portugal, Luís Faro Ramos, e a embaixatriz, Cristina Lopes.

Leia também

Quando decidiu oferecer o jantar para amizades, Aversa quis celebrar as relações entre Brasil e Portugal. Para concretizar o propósito, ele viu como oportunidade firmar novamente uma colaboração com a marca lusitana de louças Vista Alegre, responsável por embelezar as mesas postas de eventos na Embaixada Portuguesa. Diretores da etiqueta, Valéria Álvares e Bruno Dias fizeram a ponte aérea São Paulo-Brasília especialmente para prestigiar a ocasião.

4 imagensMesa postaPratarias sofisticadas Detalhes da ambientação Fechar modal.1 de 4

Decoração do jantar

Wey Alves/Metropoles@weyalves_2 de 4

Mesa posta

3 de 4

Pratarias sofisticadas

Wey Alves/Metropoles@weyalves_4 de 4

Detalhes da ambientação

Wey Alves/Metropoles@weyalves_

Antes da concepção do evento, o empresário já havia criado um laço com a marca de louças. Aversa foi o curador do espaço Histórias de um jantar na edição 2025 da CASACOR Brasília. Assinado pelas arquitetas Maria Paula Leite e Carolina Almo, o ambiente dispõe de uma mesa posta exclusiva elaborada com peças de porcelana da etiqueta portuguesa.

Na mostra de decoração e design, o mobiliário une itens das coleções Amazônia e Paço Real, com intuito de mesclar ícones brasileiros e a tradição lusitana, respectivamente.

Veja detalhes do espaço Histórias de um jantar na edição 2025 da CASACOR Brasília, pelas lentes de Gustavo Lucena:

5 imagensMesa postaLustre utilizado no espaçoCentro de mesa sofisticadoDisposição dos itens de jantar Fechar modal.1 de 5

Porcelanas históricas

Gustavo Lucena / Metrópoles2 de 5

Mesa posta

Gustavo Lucena / Metrópoles3 de 5

Lustre utilizado no espaço

Gustavo Lucena / Metrópoles4 de 5

Centro de mesa sofisticado

Gustavo Lucena / Metrópoles5 de 5

Disposição dos itens de jantar

Gustavo Lucena / Metrópoles

 

Em entrevista à coluna Claudia Meireles, o anfitrião salientou ser um “prazer enorme” abrir a galeria Mercato para receber os convidados. O anfitrião definiu o jantar com a palavra “privilégio”. Na avaliação de Aversa, reunir e dispor da presença de todos foi uma imensa honra.

“Poder abrir as portas da Mercato para esse grupo tão bacana como forma de homenagear esses dois países, tanto a nossa casa Brasil quanto Portugal, foi algo muito especial. Nós tentamos fazer uma mesa toda com peças lusitanas e um cardápio também português”, sustentou Antonio Aversa.

Convidados brindam durante a confraternização

Em conversa com a coluna, o embaixador de Portugal, Luís Faro Ramos, frisou ser uma oportunidade poder expor uma mesa posta portuguesa para o público na CASACOR Brasília. “Para nós, é um grande orgulho”, definiu. Ele descreveu como “interessante” ver brasileiros observando, comentando e desfrutando do espaço para refeições com detalhes lusitanos combinados a brasileiros. Um exemplo desse combo é o Serviço Amazônia proporcionado na embaixada a pessoas que vão almoçar ou jantar.

“É sempre apreciado por todos os nossos convidados”, garantiu Faro Ramos.

Ao longo do jantar, o embaixador de Portugal fez o uso da palavra para parabenizar Aversa ao enaltecer a capacidade do galerista de ser um anfitrião impecável. “Antonio é alguém que sabe proporcionar encontros memoráveis como este, além de nos brindar com essa homenagem a Portugal na CASACOR, por meio da Vista Alegre, uma marca que representa nosso país de maneira tão esplêndida”, endossou o embaixador.

Detalhes

A decoração tanto do espaço na CASACOR quanto no evento na Galeria Mercato levou a assinatura de Rodrigo Resende, do Magia das Flores. Para adornar os ambientes, o especialista elegeu copos-de-leite e folhas de palmeira leque. De acordo com Valéria Álvares, da Vista Alegre, a proposta era montar uma mesa de jantar unindo os pilares memória afetiva e ligação entre Brasil-Portugal.

Confira quem esteve presente no jantar promovido por Antônio Aversa, pelo olhar de Wey Alves:

Antônio Aversa; Bruno Dias; Valeria Alvares; embaixatriz de Portugal, Cristina Ramos; o Embaixador de Portugal, Luís Faro Ramos; e Roberto Corrieri
Pedro e Nathália Pimenta da Veiga
Embaixatriz de Portugal, Cristina Ramos e o embaixador de Portugal, Luís Faro Ramos
Claudia Meireles e Antônio Aversa
Marcelo Chaves
Roberto Corrieri e Antônio Aversa
José Vasconcelos e Karla Amaral
Valeria Alvares e Bruno Dias
Lourenço Peixoto
Nathália Pimenta da Veiga, Lianez Padilha e Pedro Pimenta da Veiga
Claudia Meireles
Maria Paula Leite e Bernardo Fenelon
Valeria Alvares e Antônio Aversa
Embaixatriz de Portugal, Cristina Ramos, e Luís Olivalves
Maria Paula Leite
Brinde especial
Katia Turra
Luis Olivalves, Lianez Padilha e Antônio Aversa
Convidados aproveitam a noite de celebração
Castiçal decorativo
Embaixador de Portugal, Luís Faro Ramos; embaixatriz de Portugal, Cristina Ramos; Maria Paula Leite; e Bernardo Fenelon
Luis Olivalves e Antônio Aversa
Nathália Pimenta da Veiga e Antônio Aversa
Valeria Alvares e Bruno Dias
Pedro Pimenta da Veiga
José Vasconcelos

Para saber mais, siga o perfil de Vida&Estilo no Instagram.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Governo antecipa salário de setembro dos servidores públicos; confira as datas de pagamento

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost