Antonio Aversa celebra laços Brasil-Portugal com louças luxuosas

Além da paixão pela arte, o galerista e antiquário Antonio Aversa soma o fascínio por receber convidados com maestria e elegância. Ele provou o entusiasmo de ser um anfitrião ímpar e atento aos detalhes na noite dessa segunda-feira (29/9). O empresário recepcionou um grupo de 20 amigos em um ilustre jantar na galeria Mercato: Antiguidades + Arte + Design, fixada no Edifício Eldorado. Entre os presentes, estiveram o embaixador de Portugal, Luís Faro Ramos, e a embaixatriz, Cristina Lopes.

Quando decidiu oferecer o jantar para amizades, Aversa quis celebrar as relações entre Brasil e Portugal. Para concretizar o propósito, ele viu como oportunidade firmar novamente uma colaboração com a marca lusitana de louças Vista Alegre, responsável por embelezar as mesas postas de eventos na Embaixada Portuguesa. Diretores da etiqueta, Valéria Álvares e Bruno Dias fizeram a ponte aérea São Paulo-Brasília especialmente para prestigiar a ocasião.

Antes da concepção do evento, o empresário já havia criado um laço com a marca de louças. Aversa foi o curador do espaço Histórias de um jantar na edição 2025 da CASACOR Brasília. Assinado pelas arquitetas Maria Paula Leite e Carolina Almo, o ambiente dispõe de uma mesa posta exclusiva elaborada com peças de porcelana da etiqueta portuguesa.

Na mostra de decoração e design, o mobiliário une itens das coleções Amazônia e Paço Real, com intuito de mesclar ícones brasileiros e a tradição lusitana, respectivamente.

Veja detalhes do espaço Histórias de um jantar na edição 2025 da CASACOR Brasília, pelas lentes de Gustavo Lucena:

Em entrevista à coluna Claudia Meireles, o anfitrião salientou ser um “prazer enorme” abrir a galeria Mercato para receber os convidados. O anfitrião definiu o jantar com a palavra “privilégio”. Na avaliação de Aversa, reunir e dispor da presença de todos foi uma imensa honra.

“Poder abrir as portas da Mercato para esse grupo tão bacana como forma de homenagear esses dois países, tanto a nossa casa Brasil quanto Portugal, foi algo muito especial. Nós tentamos fazer uma mesa toda com peças lusitanas e um cardápio também português”, sustentou Antonio Aversa.

Convidados brindam durante a confraternização

Em conversa com a coluna, o embaixador de Portugal, Luís Faro Ramos, frisou ser uma oportunidade poder expor uma mesa posta portuguesa para o público na CASACOR Brasília. “Para nós, é um grande orgulho”, definiu. Ele descreveu como “interessante” ver brasileiros observando, comentando e desfrutando do espaço para refeições com detalhes lusitanos combinados a brasileiros. Um exemplo desse combo é o Serviço Amazônia proporcionado na embaixada a pessoas que vão almoçar ou jantar.

“É sempre apreciado por todos os nossos convidados”, garantiu Faro Ramos.

Ao longo do jantar, o embaixador de Portugal fez o uso da palavra para parabenizar Aversa ao enaltecer a capacidade do galerista de ser um anfitrião impecável. “Antonio é alguém que sabe proporcionar encontros memoráveis como este, além de nos brindar com essa homenagem a Portugal na CASACOR, por meio da Vista Alegre, uma marca que representa nosso país de maneira tão esplêndida”, endossou o embaixador.

Detalhes

A decoração tanto do espaço na CASACOR quanto no evento na Galeria Mercato levou a assinatura de Rodrigo Resende, do Magia das Flores. Para adornar os ambientes, o especialista elegeu copos-de-leite e folhas de palmeira leque. De acordo com Valéria Álvares, da Vista Alegre, a proposta era montar uma mesa de jantar unindo os pilares memória afetiva e ligação entre Brasil-Portugal.

Confira quem esteve presente no jantar promovido por Antônio Aversa, pelo olhar de Wey Alves:

Antônio Aversa; Bruno Dias; Valeria Alvares; embaixatriz de Portugal, Cristina Ramos; o Embaixador de Portugal, Luís Faro Ramos; e Roberto Corrieri

Pedro e Nathália Pimenta da Veiga

Embaixatriz de Portugal, Cristina Ramos e o embaixador de Portugal, Luís Faro Ramos

Claudia Meireles e Antônio Aversa

Marcelo Chaves

Roberto Corrieri e Antônio Aversa

José Vasconcelos e Karla Amaral

Valeria Alvares e Bruno Dias

Lourenço Peixoto

Nathália Pimenta da Veiga, Lianez Padilha e Pedro Pimenta da Veiga

Claudia Meireles

Maria Paula Leite e Bernardo Fenelon

Valeria Alvares e Antônio Aversa

Embaixatriz de Portugal, Cristina Ramos, e Luís Olivalves

Maria Paula Leite

Brinde especial

Katia Turra

Luis Olivalves, Lianez Padilha e Antônio Aversa

Convidados aproveitam a noite de celebração

Castiçal decorativo

Embaixador de Portugal, Luís Faro Ramos; embaixatriz de Portugal, Cristina Ramos; Maria Paula Leite; e Bernardo Fenelon

Luis Olivalves e Antônio Aversa

Nathália Pimenta da Veiga e Antônio Aversa

Valeria Alvares e Bruno Dias

Pedro Pimenta da Veiga

José Vasconcelos

