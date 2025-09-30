30/09/2025
Anúncio inusitado: pague R$100 e ele promete perder de propósito em uma corrida de moto

Homem oferece, por R$100, perder de propósito em uma corrida de moto; há opções de perder “de lavada”, por pouco, e rematch teatral por R$50.

Um anúncio publicado no Facebook Marketplace tem chamado atenção pela proposta direta: por R$100 o autor se compromete a perder de propósito numa corrida de moto contra quem pagar. No texto, ele informa que possui uma MTO7 e garante que perderá “independente da sua moto”.

O comprador pode escolher o estilo da derrota — ganhar de lavada ou ganhar por pouco, para que a vitória pareça realista — e há ainda a opção de pagar mais R$50 para que o anunciante finja ficar irritado e exija uma revanche, na qual promete perder novamente. O anúncio traz de forma clara os valores e as opções oferecidas.

Vale lembrar que corridas, rachas e disputas de velocidade em vias públicas são proibidos pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), artigo 175, e oferecem sério risco de acidentes.

