Anvisa manda recolher whey e suplementos irregulares com cúrcuma, chá-verde e feno-grego

A Anvisa proibiu a comercialização, distribuição, uso e divulgação de vários suplementos alimentares por falta de registro/notificação e indícios de falsificação/produção clandestina. A medida determina apreensão e recolhimento de todos os lotes.
Alvos da decisão
Produzidos pela Verde Flora Produtos Naturais Ltda. (Itapemirim-ES)
-
Cúrcuma Cápsulas 500 mg
-
Chá Verde – Extrato seco de Camellia sinensis
-
Centella Asiática
Em agosto, um galpão ligado à empresa já havia sido interditado em ação conjunta com a Vigilância Sanitária municipal.
De origem/fabricação desconhecida (indício de falsificação)
-
Creatine Powder 100% Pure
-
Whey Gourmet
-
Nitro Way 3W
Outros alvos
-
Feno Grego Prevent – não atende a requisitos de identidade, pureza e composição.
-
DHT Blocker Fotisolution 5X – contém ingredientes não avaliados pela Anvisa (uso considerado inseguro).
O que consumidores e lojistas devem fazer
-
Pare de usar/vender imediatamente os produtos listados.
-
Guarde nota/cupom e solicite reembolso ao ponto de venda.
-
Em caso de reação adversa, procure serviço de saúde e notifique no VigiMed.
-
Denuncie comércio desses itens à vigilância sanitária local.
Motivo central: produtos sem registro, notificação ou cadastro e/ou com informações falsas sobre o fabricante, o que fere a legislação sanitária e expõe a riscos à saúde.
Fonte: Comunicado da Anvisa (19/9) e Vigilância Sanitária de Itapemirim-ES.
Texto redigido e adaptado.