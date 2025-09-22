Anvisa manda recolher whey e suplementos irregulares com cúrcuma, chá-verde e feno-grego

A Anvisa proibiu a comercialização, distribuição, uso e divulgação de vários suplementos alimentares por falta de registro/notificação e indícios de falsificação/produção clandestina. A medida determina apreensão e recolhimento de todos os lotes.

Alvos da decisão

Produzidos pela Verde Flora Produtos Naturais Ltda. (Itapemirim-ES)

Cúrcuma Cápsulas 500 mg

Chá Verde – Extrato seco de Camellia sinensis

Centella Asiática

Em agosto, um galpão ligado à empresa já havia sido interditado em ação conjunta com a Vigilância Sanitária municipal.

De origem/fabricação desconhecida (indício de falsificação)

Creatine Powder 100% Pure

Whey Gourmet

Nitro Way 3W

Outros alvos

Feno Grego Prevent – não atende a requisitos de identidade, pureza e composição.

DHT Blocker Fotisolution 5X – contém ingredientes não avaliados pela Anvisa (uso considerado inseguro).

O que consumidores e lojistas devem fazer

Pare de usar/vender imediatamente os produtos listados.

Guarde nota/cupom e solicite reembolso ao ponto de venda.

Em caso de reação adversa, procure serviço de saúde e notifique no VigiMed.

Denuncie comércio desses itens à vigilância sanitária local.

Motivo central: produtos sem registro, notificação ou cadastro e/ou com informações falsas sobre o fabricante, o que fere a legislação sanitária e expõe a riscos à saúde.

Fonte: Comunicado da Anvisa (19/9) e Vigilância Sanitária de Itapemirim-ES.

Texto redigido e adaptado.