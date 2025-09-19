Anvisa suspende lote de remédio para hipertensão por conta de caco de vidro

A Anvisa (Agência de Vigilância Sanitária) suspendeu o lote 2411191 do remédio Furosemida – 10,0 mg/ml Sol. Inj. Cx 100 Amp Vd Amb X 2 ml, indicado para hipertensão arterial. A determinação foi publicada na última quarta-feira (17).

A ação foi tomada após a identificação da presença de material estranho, semelhante a caco de vidro, no produto. Ficam suspensas a comercialização, distribuição e uso do medicamento.

Um parecer emitido pela Vigilância Sanitária de Jaraguá do Sul (SC) constatou o desvio de qualidade. A medida atinge apenas o lote em questão, que tem validade até 30/11/2026.

O medicamento é produzido pela Hypofarma – Instituto de Hypodermia e Farmácia Ltda. Em nota a empresa informou que abriu uma apuração interna sobre o ocorrido.

A farmacêutica ainda ressaltou que a ocorrência se trata de um desvio pontual e que o problema foi encontrado em apenas uma unidade do lote em questão.

Confira a nota na integra:

A Hypofarma informa que, em resposta a determinação da ANVISA, suspendeu o uso do lote específico (24111911,) do nosso produto Furosemida até que a apuração sobre o ocorrido seja finalizada. A farmacêutica enfatiza que a ocorrência se trata de um desvio pontual, uma vez que foi encontrada apenas 1 (uma) unidade do lote com problemas.

Reforçamos que seguimos rigorosamente as melhores práticas de fabricação e controle, adotando elevados padrões de qualidade e segurança. Esses processos são constantemente revisados e aprimorados, com o compromisso de garantir a confiança e a tranquilidade de pacientes, profissionais de saúde e da sociedade.