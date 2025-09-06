Ao lado da esposa, Sammy Barbosa marca presença em homenagem ao ministro Mauro Campbell

Na Capital paulista, na noite do sábado, em elegante jantar pré-wedding, registro de Isabella Zamora ao lado de uma de suas madrinhas, Mercedes Lavocat. Um encontro cheio de charme e boas energias para celebrar o amor!

Parabéns à psicóloga Marcela Mastrângelo, que celebrou sua nova idade em clima intimista, rodeada pelo carinho da família. Muitas alegrias e realizações nesta nova etapa!

No domingo, a jovem Júlia Hana celebrou seus 17 aninhos em clima de alegria e descontração, reunindo amigos e familiares nos domínios do Clube Cafezar. A produção da festa, um encanto à parte, teve a assinatura carinhosa de sua mama, Milene Freire

Setembro chegou e trouxe um menu de protocolos imperdíveis do Apui Spa & Beleza! Opções especiais de cuidados para cabelo, pele e bem-estar, pensadas para todos os estilos. Já garanta seu horário e desfrute do que há de melhor no Apui.

Na noite de sábado, durante o tradicional Baile do Rubi da OAB/AC, trio de belas advogadas formado por Isnailda Silva, Socorro Rodrigues e Selene Fartolino marcou presença e prestigiou a festa, irradiando charme e elegância.

Em momento de solenidade, o procurador de Justiça Samy Barbosa e sua bela esposa, Carol Duck, marcaram presença prestigiando o amigo, ministro do STJ, Mauro Luiz Campbell Marques, que recebeu honraria especial. Um registro elegante e de muito significado.

Acioly Teixeira e Mariana Magnobosco em Fortaleza, curtindo dias de sol e praia com o primogênito, Acioly José, que está simplesmente amando seu primeiro contato com a areia e o mar. Praia, sol e muito amor em família!