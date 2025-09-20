Ao lançar pré-candidatura ao Governo, Thor Dantas é ovacionado: “Nosso governador”

O Partido Comunista do Brasil (PCdoB) oficializou neste sábado (20) a pré-candidatura de Thor Dantas ao governo do Acre nas eleições de 2026. O anúncio ocorreu durante a Conferência Estadual do partido, realizada no auditório da Fecomércio, em Rio Branco, em um ato que reuniu mais de 300 pessoas e lideranças de diferentes siglas da centro-esquerda.

O clima de entusiasmo marcou a abertura do evento, com apoiadores entoando o coro “Thor, nosso governador” ao longo da solenidade. A oficialização foi recebida como um passo estratégico para consolidar um palanque forte de apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva no estado.

Ontem, a ex-deputada federal Perpétua Almeida destacou que a pré-candidatura fortalece o campo progressista no Acre: “Porque se nós não colocarmos um palanque para disputar o governo do Acre, nós vamos estar dizendo para o povo do Acre que está tudo bem o que o Gladson está fazendo. Será que está tudo bem?”.

O presidente estadual do PCdoB, Eduardo Farias, reforçou o objetivo de construir uma frente ampla. “O que nos une é um Acre livre, democrático e um Acre que tenha um desenvolvimento. Um Acre que gere emprego, que pare com o êxodo que estamos vivendo. Aqui estão os partidos que pensam no Acre e é por isso que estão aqui”, disse

Além das lideranças locais, a conferência contou com representantes nacionais do PCdoB, que destacaram a necessidade de fortalecer o partido no cenário estadual e nacional. O encontro também aproximou partidos como a Rede Sustentabilidade, o PSB, o PT e o MDB, que discutem a construção de uma aliança para 2026.

