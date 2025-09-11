AO VIVO: acompanhe o dia decisivo do julgamento que pode condenar o ex-presidente Bolsonaro

O Supremo Tribunal Federal (STF) retoma nesta quinta-feira (11) o julgamento que pode resultar na condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. A expectativa está voltada para o voto da ministra Cármen Lúcia, que pode definir os rumos do processo.

Até o momento, o placar está em 2 a 1 pela condenação. Com mais um voto nesse sentido, forma-se maioria no colegiado. O julgamento acontece no plenário virtual, mas a repercussão política e jurídica é acompanhada em tempo real por aliados, opositores e pela imprensa.

A ação em análise envolve acusações de conduta incompatível com a Constituição durante o exercício do mandato, em episódios que, segundo os ministros que já votaram, atentaram contra o regime democrático. A defesa de Bolsonaro nega irregularidades e sustenta que não houve afronta à ordem constitucional.

Se a maioria pela condenação for confirmada, o ex-presidente poderá enfrentar consequências políticas graves, incluindo restrições eleitorais.

Acompanhe aqui os desdobramentos do julgamento, os votos dos ministros e as reações em Brasília ao longo do dia.