AO VIVO: STF retoma julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro nesta terça-feira (9)

O Supremo Tribunal Federal (STF) retoma, nesta terça-feira (9), o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de participação em uma trama golpista. A sessão ocorre em Brasília e está sendo acompanhada em todo o país devido à gravidade das acusações.

A análise do caso havia sido interrompida na semana passada e volta agora com expectativa de votos decisivos dos ministros. O julgamento é considerado um dos mais importantes da história recente do Brasil, pois trata da responsabilidade de Bolsonaro em atos que, segundo a acusação, atentaram contra a democracia.

