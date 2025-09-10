Aos 45 anos, Deborah Secco fala sobre envelhecimento: “Não tenho medo”

Deborah Secco vive uma fase de transformações pessoais e profissionais. Mãe de Maria Flor, a atriz, que se apresenta no Metrópoles Talks no dia 25 de setembro em São Paulo, afirmou que não teme o envelhecimento, mas a morte, sim.

“O que me assusta hoje não é envelhecer. É não existir mais, e isso vai se aproximando. A gente vai vendo os amigos indo embora, alguns ficando doentes e tenho muito medo de morrer. Principalmente depois que fui mãe”, declarou em entrevista ao Gshow.

Segundo ela, esse medo se transformou em um incentivo para viver com mais urgência e propósito. “É esse medo que te traz uma urgência em viver da forma certa, em repensar suas escolhas, em entender o que de fato realmente faz sentido na vida”, comentou.

Para ela, o passar do tempo também ensina onde deve colocar suas energias. “O envelhecimento ensina em quê você tem que investir melhor o seu tempo, já que estou chegando no meio da vida. Mas, se Deus quiser, vou viver muito ainda. Essa proximidade de um fim faz repensar em tudo mesmo.”

Esse será um dos temas debatidos no Metrópoles Talks, com o tema “Confissões de uma ex-adolescente. Deborah se apresenta no dia 25 de setembro, às 20h, no Teatro Bravos, em Pinheiros (SP).

Metrópoles Talks

