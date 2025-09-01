Apagão que atingiu o Acre dificultou pedido de resgate para adolescente que morreu afogado em açude

O adolescente Davi Araújo, de 17 anos, morreu afogado na tarde de domingo (31) em um açude localizado na propriedade de um vizinho da família, às margens da BR-364, em Tarauacá, interior do Acre. O caso, que já seria trágico, foi agravado pelo apagão que atingiu 18 cidades acreanas no mesmo dia, impedindo que testemunhas conseguissem acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo relatos, Davi estava acompanhado do filho do dono da propriedade quando decidiu entrar no açude, mesmo após ser alertado pelo amigo para não se arriscar sozinho. Minutos depois, começou a se debater na água. O colega, que não sabia nadar, correu em desespero para chamar o pai, que trabalhava próximo ao local.

O homem chegou rapidamente, mas o adolescente já havia desaparecido. Com a ajuda de vizinhos, o corpo de Davi foi localizado em um ponto onde a água não era tão profunda, mas suficiente para cobri-lo.

Após retirarem o jovem do açude, o dono da propriedade pediu que chamassem o Samu. No entanto, o blecaute que deixou grande parte do Acre sem energia elétrica também afetou os serviços de telefonia, impossibilitando o contato imediato com a equipe de emergência.

“Impossibilitou o contato imediato. Davi foi levado ao hospital da cidade, mas já chegou sem vida”, explicou o delegado José Ronério, responsável pelo caso ao G1.

O Corpo de Bombeiros informou que não foi acionado para a ocorrência, possivelmente porque a própria família e vizinhos decidiram levar o adolescente ao hospital.

A morte do estudante causou comoção na comunidade escolar. Davi cursava o ensino médio na Escola Cívico Militar Plácido de Castro, que emitiu uma nota de pesar se solidarizando com familiares e amigos.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cruzeiro do Sul, cidade vizinha. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as circunstâncias da tragédia.