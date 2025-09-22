22/09/2025
Apaixonado? Zé Felipe posta Ana Castela em noite de jogos na casa da cantora

Escrito por Portal Leo Dias
Depois dos fãs tanto procurarem Zé Felipe no fundo das publicações na casa de Ana Castela, eles abriram o jogo nesta segunda-feira (22/9) e compartilharam registros da visita do ex de Virginia à casa da cantora em Londrina (PR). E para inflar ainda mais a expectativa no suposto casal, Zé Felipe ainda postou uma foto da Boiadeira no perfil, acompanhada de um emoji de coração.

Horas antes, os amigos de Ana Castela curtiram a companhia de Zé Felipe em Goiânia, e em seguida, seguiram juntos no jatinho do filho de Leonardo para a casa da família da cantora.

Veja as fotos

Reprodução/@zefelipe
Zé Felipe posta foto de Ana Castela acompanhada de emoji de coraçãoReprodução/@zefelipe
Reprodução/@anacastelacantora
Ana Castela compartilha visita de Zé Felipe na casa dela em LondrinaReprodução/@anacastelacantora
Reprodução/@vetuche
Zé Felipe aparece em publicação de amigos de Ana Castela na casa da cantoraReprodução/@vetuche
Reprodução/@vetuche
Zé Felipe aparece em publicação de amigos de Ana Castela na casa da cantoraReprodução/@vetuche
Reprodução/@vetuche
Zé Felipe aparece em publicação de amigos de Ana Castela na casa da cantoraReprodução/@vetuche
Reprodução/@vetuche
Depois de pegar carona no jatinho de Zé Felipe, amigo de Ana Castela mostra o cantor na casa da BoiadeiraReprodução/@vetuche
Reprodução/@vetuche @anacastelacantora
Zé Felipe aparece ao fundo de publicação de amigos de Ana Castela na casa da cantoraReprodução/@vetuche @anacastelacantora
Reprodução/@anacastelacantora
Ana Castela faz doce para receber amigos em LondrinaReprodução/@anacastelacantora
Reprodução/@odoricoreis
Zé Felipe e Odorico Reis, amigo de Ana CastelaReprodução/@odoricoreis

Nas redes sociais, os convidados começaram a postar registros da noite, e aos poucos foram revelando que de fato o suposto novo affair da Boiadeira estava sentado à mesa da sala de estar jogando mímica com a cantora e os amigos mais íntimos.

Antes de receber de convidados, Michele Castela mostrou a filha recebendo um “dia de beleza” em seu quarto. E para atiçar a filha, brincou que quando ela se mudasse para a nova casa receberia a visita de “vários vira-latas” – e a cantora tentou despistar citando apenas o nome dos amigos.

A visita de Zé Felipe é apenas mais uma de várias idas a Londrina desde o final de agosto. Uma delas chegou a vazar nas redes sociais, quando uma amiga da Boiadeira compartilhou “sem querer” um registro do cantor no fundo de um vídeo nos stories.

Vale lembrar, claro, que na semana passada Zé Felipe e Ana Castela compartilharam que em breve vão lançar mais uma parceria musical.

Só falta saber, agora, se essa quantidade de visitas feitas por ambos às famílias um do outro são só negócios – ou se eles vão anunciar que algo a mais está acontecendo.

