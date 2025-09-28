Apex traz CEO de empresa dos EUA para comprar café do Acre: “Produto de alta qualidade”

A CEO da BD Imports, Ms. Phyllis Johnson, dos Estados Unidos, integra a comitiva de compradores de 18 países que estão no Acre para participar da rodada de negócios programada para esta segunda e terça-feira, na Universidade Federal do Acre (Ufac). Durante uma imersão no Seringal Cachoeira, em Xapuri, neste domingo (28), Phyllis expressou seu interesse em adquirir o café acreano.

A BD Imports, uma empresa familiar, se dedica à importação de café verde de fontes sustentáveis na África e América Latina, focando em café de alta qualidade (especialidade) e promovendo a equidade de gênero e racial na indústria.

Durante a visita, Phyllis destacou a qualidade do café local. “O meu foco aqui é café. O que eu vi aqui me deixou muito impressionada com o que vi do café aqui do Acre. Mas estou muito feliz de estar aqui com a comunidade de empresários de vários setores. Estou feliz de conhecer todas as cadeias que estão em volta do café”, afirmou.

A CEO também comentou sobre as expectativas em relação à compra do café. “Sim, vai fazer muita diferença. Se eu conseguir a quantidade de café que eu preciso, vou ficar muito feliz. O café que provei aqui é muito bom e ele escreve um novo capítulo na história da região e também na própria variedade robusta do café.”

Phyllis compartilhou sua perspectiva sobre o potencial do café acreano no mercado global. “Já visitei outros lugares do Brasil, mas o potencial que vocês têm aqui é o de mudar a visão que o mundo tem do café brasileiro nos EUA. O café daqui tem muita qualidade e um caráter especial frente a outros robustos no mundo.”

A BD Imports, que fornece café para o setor de hotelaria e está expandindo para o varejo, trabalha diretamente com comunidades produtoras para garantir produtos de qualidade e de origem ética, alinhando-se com iniciativas como a Best Food Importers e Agenda28.

Veja o vídeo: