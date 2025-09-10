Apoiadores cantam louvor após Fux votar pela absolvição de Bolsonaro

Após o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), votar pela absolvição de Jair Bolsonaro (PL) no julgamento da trama golpista, nesta quarta-feira (10/9), apoiadores que fazem vigília em frente a casa do ex-presidente, em Brasília, cantaram um louvor em comemoração.

Nas imagens, é possível ver simpatizantes do ex-capitão do Exército reunidos na porta do Condomínio Solar. Direto de um trio elétrico, estacionado no local, apoiadores de Bolsonaro entoaram a canção “A Perseguição”, do pastor Marcus Salles.

Confira:

Antes do início do julgamento de Bolsonaro na Primeira Turma do STF, bolsonaristas passaram a realizar vigílias em frente ao condomínio onde Bolsonaro vive com a família.

Até o momento, os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino votaram pela condenação de Bolsonaro e outros sete réus, acusados de tentar realizar um golpe de Estado no Brasil em 2022.