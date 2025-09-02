Apoiadores fazem vigília após 1º dia do julgamento de Bolsonaro. Vídeo

Após o primeiro dia do julgamento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que analisa a suposta trama golpista atribuída ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a outros sete réus, apoiadores do ex-mandatário realizaram uma vigília, na noite desta terça-feira (2/9), em frente ao condomínio onde ele cumpre prisão domiciliar.
Os manifestantes chegaram ao local por volta das 20h e permaneceram em apoio ao ex-mandatário. Entre os presentes, estavam os deputados federais Zé Trovão (PL-SC), Gustavo Gayer (PL-GO), André Fernandes (PL-CE) e Gilvan da Federal (PL-SC), que acompanharam a mobilização.
Na véspera, segunda-feira (1º/9), os apoiadores também marcaram presença na porta do condomínio, em companhia dos filhos do ex-presidente. Os vereadores Carlos Bolsonaro (PL-RJ) e Jair Renan Bolsonaro (PL-SC) visitaram o pai na residência em que cumpre prisão domiciliar, em Brasília.
Julgamento no STF
As sessões que analisam a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra Bolsonaro e seus aliados tiveram início nesta segunda-feira (2/9). O grupo é acusado de integrar o chamado “núcleo crucial” da trama golpista que, segundo a acusação, buscava anular as eleições de 2022.
Na abertura do julgamento, o presidente da Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin, deu início à sessão. Em seguida, o relator Alexandre de Moraes apresentou o relatório da ação penal. Logo depois, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, fez a sustentação da acusação e pediu a condenação de Bolsonaro e dos demais réus.
Ainda no primeiro dia, os advogados de Mauro Cid, Alexandre Ramagem e Anderson Torres apresentaram suas defesas. A continuidade do julgamento ocorre ao longo desta semana.
Julgamento datas e horários
- 2/9 (terça) – das 9h às 12h/ das 14h às 19h.
- 3/9 (quarta) – das 9h às 12h.
- 9/9 (terça) – das 9h às 12h/ das 14h às 19h.
- 10/9 (quarta) – das 9h às 12h.
- 12/9 (sexta) – das 9h às 12h/ das 14h às 19h.
Apoiadores fazem vigília para Bolsonaro
Apoiadores fazem vigília para Bolsonaro
Apoiadores fazem vigília para Bolsonaro
Apoiadores fazem vigília para Bolsonaro
Deputado Zé Trovão
Deputado Gustavo Gayer
Deputado Marcos Pollon
Apoiadores fazem vigília para Bolsonaro
Deputado Coronel Chrisóstomo
Ex-ministro Marcelo Queiroga
Apoiadores fazem vigília para Bolsonaro
Apoiadores fazem vigília para Bolsonaro
O ex-presidente Jair Bolsonaro
Bolsonaro a varanda de sua casa
Jair Bolsonaro
Nesta quarta-feira (3/9), a sessão acontece das 9h às 12h, com destaque para a sustentação oral da defesa do general Augusto Heleno.
A maior expectativa, no entanto, está voltada para a manifestação dos advogados de Jair Bolsonaro, apontado pela PGR como líder da suposta trama golpista. Cada defesa tem até uma hora para expor seus argumentos perante os ministros da Primeira Turma.
A previsão é que a primeira semana de julgamento seja dedicada às sustentações orais das defesas. O voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, deve abrir a segunda semana da análise do caso, a partir do dia 9 de setembro.