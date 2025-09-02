Apoiadores fazem vigília após 1º dia do julgamento de Bolsonaro. Vídeo

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
apoiadores-fazem-vigilia-apos-1o-dia-do-julgamento-de-bolsonaro.-video

Após o primeiro dia do julgamento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que analisa a suposta trama golpista atribuída ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a outros sete réus, apoiadores do ex-mandatário realizaram uma vigília, na noite desta terça-feira (2/9), em frente ao condomínio onde ele cumpre prisão domiciliar.

Os manifestantes chegaram ao local por volta das 20h e permaneceram em apoio ao ex-mandatário. Entre os presentes, estavam os deputados federais Zé Trovão (PL-SC), Gustavo Gayer (PL-GO), André Fernandes (PL-CE) e Gilvan da Federal (PL-SC), que acompanharam a mobilização.

Na véspera, segunda-feira (1º/9), os apoiadores também marcaram presença na porta do condomínio, em companhia dos filhos do ex-presidente. Os vereadores Carlos Bolsonaro (PL-RJ) e Jair Renan Bolsonaro (PL-SC) visitaram o pai na residência em que cumpre prisão domiciliar, em Brasília.

Julgamento no STF

As sessões que analisam a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra Bolsonaro e seus aliados tiveram início nesta segunda-feira (2/9). O grupo é acusado de integrar o chamado “núcleo crucial” da trama golpista que, segundo a acusação, buscava anular as eleições de 2022.

Na abertura do julgamento, o presidente da Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin, deu início à sessão. Em seguida, o relator Alexandre de Moraes apresentou o relatório da ação penal. Logo depois, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, fez a sustentação da acusação e pediu a condenação de Bolsonaro e dos demais réus.

Ainda no primeiro dia, os advogados de Mauro Cid, Alexandre Ramagem e Anderson Torres apresentaram suas defesas. A continuidade do julgamento ocorre ao longo desta semana.

Leia também

Julgamento datas e horários

  • 2/9 (terça) – das 9h às 12h/ das 14h às 19h.
  • 3/9 (quarta) – das 9h às 12h.
  • 9/9 (terça) – das 9h às 12h/ das 14h às 19h.
  • 10/9 (quarta) – das 9h às 12h.
  • 12/9 (sexta) – das 9h às 12h/ das 14h às 19h.

15 imagensApoiadores fazem vigília para BolsonaroApoiadores fazem vigília para BolsonaroApoiadores fazem vigília para BolsonaroDeputado Zé TrovãoDeputado Gustavo GayerFechar modal.1 de 15

Apoiadores fazem vigília para Bolsonaro

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto2 de 15

Apoiadores fazem vigília para Bolsonaro

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto3 de 15

Apoiadores fazem vigília para Bolsonaro

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto4 de 15

Apoiadores fazem vigília para Bolsonaro

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto5 de 15

Deputado Zé Trovão

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto6 de 15

Deputado Gustavo Gayer

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto7 de 15

Deputado Marcos Pollon

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto8 de 15

Apoiadores fazem vigília para Bolsonaro

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto9 de 15

Deputado Coronel Chrisóstomo

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto10 de 15

Ex-ministro Marcelo Queiroga

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto11 de 15

Apoiadores fazem vigília para Bolsonaro

Michael Melo/Metrópoles12 de 15

Apoiadores fazem vigília para Bolsonaro

Michael Melo/Metrópoles13 de 15

O ex-presidente Jair Bolsonaro

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto14 de 15

Bolsonaro a varanda de sua casa

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto15 de 15

Jair Bolsonaro

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto

Nesta quarta-feira (3/9), a sessão acontece das 9h às 12h, com destaque para a sustentação oral da defesa do general Augusto Heleno.

A maior expectativa, no entanto, está voltada para a manifestação dos advogados de Jair Bolsonaro, apontado pela PGR como líder da suposta trama golpista. Cada defesa tem até uma hora para expor seus argumentos perante os ministros da Primeira Turma.

A previsão é que a primeira semana de julgamento seja dedicada às sustentações orais das defesas. O voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, deve abrir a segunda semana da análise do caso, a partir do dia 9 de setembro.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

MPAC pune promotor que se ausentou do Acre por mais de 70 dias sem autorização; entenda

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.