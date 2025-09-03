Apoiadores fazem vigília na porta de Bolsonaro em 2º dia de julgamento

Apoiadores realizaram vigília na porta do condomínio onde reside o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em Brasília, na noite desta quarta-feira (3/9). A ação ocorreu logo após a sessão do segundo dia de julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF). O ex-mandatário é réu acusado de atuar na suposta trama golpista para mantê-lo no poder, após as eleições de 2022.
Um carro de som foi usado na vigília. Enquanto discursos eram feitos, os apoiadores entoavam cânticos e exibiam cartazes. Praticamente, todos os presentes estavam envoltos em bandeiras do Brasil. Um deles exibia um cartaz com a frase: “Abaixo a ditadura do STF”.
Jair Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto. Sem poder sair de casa e falar com os apoiadores, a porta do condomínio onde ele mora virou local de concentração, nos últimos dias, especialmente após o início do julgamento no STF.
A prisão domiciliar foi deteminada pelo ministro Alexandre de Moraes. A medida foi tomada no âmbito do inquérito 4.995 que apura suposta ação de Bolsonaro para coação de autoridades que atuam na ação penal 2.668, com o intuito de atrapalhar o andamento processual.
A Ação Penal 2.668 é a que trata da suposta trama golpista iniciada em 2022 para manter Bolsonaro no poder, mesmo após a vitória nas urnas do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Bolsonaro e mais sete réus estão sendo julgados pela Primeira Turma do STF. O julgamento foi iniciado nessa terça-feira (2/9) e tem previsão de término na sexta-feira (12/9).
Visita
Mais cedo, Bolsonaro recebeu uma visita do senador Cleitinho (Republicanos-MG). O parlamentar mineiro afirmou à imprensa na porta do condomínio que o julgamento do ex-presidente é “injusto”.
“O julgamento [é] injusto e a forma que está sendo conduzida também. Essa questão de Polícia Federal monitorando aqui, né? A casa do Bolsonaro, que não mora só o Bolsonaro aqui, então é um constrangimento para vários moradores que estão morando aqui. O Bolsonaro tem esposa, tem filho que não têm nada a ver com isso. E querendo colocar o Bolsonaro como se fosse um terrorista”, criticou.