Apoiadores fazem vigília na porta de Bolsonaro em 2º dia de julgamento

Apoiadores realizaram vigília na porta do condomínio onde reside o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em Brasília, na noite desta quarta-feira (3/9). A ação ocorreu logo após a sessão do segundo dia de julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF). O ex-mandatário é réu acusado de atuar na suposta trama golpista para mantê-lo no poder, após as eleições de 2022.

Um carro de som foi usado na vigília. Enquanto discursos eram feitos, os apoiadores entoavam cânticos e exibiam cartazes. Praticamente, todos os presentes estavam envoltos em bandeiras do Brasil. Um deles exibia um cartaz com a frase: “Abaixo a ditadura do STF”.

Jair Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto. Sem poder sair de casa e falar com os apoiadores, a porta do condomínio onde ele mora virou local de concentração, nos últimos dias, especialmente após o início do julgamento no STF.

De joelhos, apoiadores levantam clamor em prol de Bolsonaro

Carro de som conduz vigília

Terço em manifestação de fé

Apoiadores vestem camiseta com rosto de Bolsonaro

A prisão domiciliar foi deteminada pelo ministro Alexandre de Moraes. A medida foi tomada no âmbito do inquérito 4.995 que apura suposta ação de Bolsonaro para coação de autoridades que atuam na ação penal 2.668, com o intuito de atrapalhar o andamento processual.

A Ação Penal 2.668 é a que trata da suposta trama golpista iniciada em 2022 para manter Bolsonaro no poder, mesmo após a vitória nas urnas do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Bolsonaro e mais sete réus estão sendo julgados pela Primeira Turma do STF. O julgamento foi iniciado nessa terça-feira (2/9) e tem previsão de término na sexta-feira (12/9).

Visita

Mais cedo, Bolsonaro recebeu uma visita do senador Cleitinho (Republicanos-MG). O parlamentar mineiro afirmou à imprensa na porta do condomínio que o julgamento do ex-presidente é “injusto”.