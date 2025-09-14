Apoiadores vão a hospital em 1ª saída de Bolsonaro após condenação

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
apoiadores-vao-a-hospital-em-1a-saida-de-bolsonaro-apos-condenacao

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou sua residência, na manhã deste domingo (14/9), para realizar um procedimento dermatológico no hospital DF Star. Foi a primeira saída dele desde que foi condenado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de estado. Apoiadores foram ao local, onde receberam o ex-mandatário em sua chegada.

“Mito! Mito! Mito!”, gritaram os seguidores de Bolsonaro em coro. O ex-presidente não esboçou reação enquanto recebia cumprimentos dos manifestantes.

Veja fotos dos apoiadores:

8 imagensApoiadores de Bolsonaro fazem ato em frente ao hospital em que ele realiza procedimento Apoiadores de Bolsonaro fazem ato em frente ao hospital em que ele realiza procedimento Apoiadores de Bolsonaro fazem ato em frente ao hospital em que ele realiza procedimento Apoiadores de Bolsonaro fazem ato em frente ao hospital em que ele realiza procedimento Apoiadores de Bolsonaro fazem ato em frente ao hospital em que ele realiza procedimento Fechar modal.1 de 8

Apoiadores cumprimentam Bolsonaro na chegada ao DF Star

HUGO BARRETO/METRÓPOLES
@hugobarretophoto2 de 8

Apoiadores de Bolsonaro fazem ato em frente ao hospital em que ele realiza procedimento

HUGO BARRETO/METRÓPOLES
@hugobarretophoto3 de 8

Apoiadores de Bolsonaro fazem ato em frente ao hospital em que ele realiza procedimento

HUGO BARRETO/METRÓPOLES
@hugobarretophoto4 de 8

Apoiadores de Bolsonaro fazem ato em frente ao hospital em que ele realiza procedimento

HUGO BARRETO/METRÓPOLES5 de 8

Apoiadores de Bolsonaro fazem ato em frente ao hospital em que ele realiza procedimento

HUGO BARRETO/METRÓPOLES6 de 8

Apoiadores de Bolsonaro fazem ato em frente ao hospital em que ele realiza procedimento

HUGO BARRETO/METRÓPOLES7 de 8

Apoiadores de Bolsonaro fazem ato em frente ao hospital em que ele realiza procedimento

HUGO BARRETO/METRÓPOLES8 de 8

Apoiadores de Bolsonaro fazem ato em frente ao hospital em que ele realiza procedimento

HUGO BARRETO/METRÓPOLES

Bolsonaro foi condenado n STF a 27 anos e 3 meses de prisão por envolvimento na trama golpista. Além de golpe de estado, ele foi condenado por outros quatro crimes: tentativa de abolição violenta do estado democrático de direito, organização criminosa armada, dano qualificado contra patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.

Os manifestantes gravam vídeos de apoio e falam sobre a condenação do ex-presidente. “Não tem prova. Bolsonaro é inocente. Anistia já”, disseram.

Preso em casa, saída foi autorizada por Moraes

Em prisão domiciliar desde 4 de agosto por descumprimento de medidas cautelares impostas, a saída do político foi autorizada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes.

No pedido de liberação ao STF, os advogados anexaram um relatório da equipe médica de Bolsonaro, que recomendou a remoção de múltiplas lesões cutâneas, classificadas como “nevo melanocítico de tronco” e “neoplasia de comportamento incerto da pele”.

Os nevos melanocíticos, popularmente conhecidos como pintas, caracterizam uma condição benigna, mas que requer acompanhamento em casos de alterações no tamanho, formato ou cor.

O procedimento cirúrgico, marcado para às 10h da manhã, tem previsão de duas horas. A cirurgia será realizada pelo médico Claudio Birolini, também responsável pela cirurgia de Bolsonaro em abril deste ano, no intestino. O ex-presidente deve receber alta ainda neste domingo.

Polícia fez comboio até o hospital

O deslocamento de Bolsonaro foi feito com escolta de sete carros e seis motos da Polícia Penal do Distrito Federal, como deferido por Moraes.

O ex-presidente foi ao hospital acompanhado por dois de seus filhos: o vereador de Balneário Camboriú (SC), Jair Renan (PL), e o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (PL).

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Pajéco inaugura espaço em loja colaborativa no Via Verde Shopping; confira os detalhes

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost