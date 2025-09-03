Após 2º dia de julgamento, Bolsonaro aparece e Michelle recebe flores

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passeou pelo jardim de sua casa, em um condomínio no Jardim Botânico, em Brasília, no iníco da tarde desta quarta-feira (3/9). É a primeira aparição de Bolsonaro após a sustentação da tese de defesa apresentada por seus advogados nesta manhã, no julgamento da suposta trama golpista no Supremo Tribunal Federal (STF). Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar, está acompanhando as sessões de casa, ao lado dos filhos.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também apareceu. Ela recebeu flores enviadas por apoiadores do ex-presidente e entregues pela empresária Maria Amélia. Ela acompanhou o julgamento de casa, ao lado do marido e dos filhos de Bolsonaro.

Veja imagens do ex-presidente e de sua esposa nesta quarta:

O julgamento de Bolsonaro e aliados começou nessa terça (3/9). O ex-presidente é acusado de tentativa de golpe de Estado, organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União.

Na manhã desta quarta, a defesa negou participação de Bolsonaro nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. “Um assunto encerrado gerar uma pena de 30 anos não é razoável”, defendeu Celso Villardi, um dos advogados de Bolsonaro.

Aliados do ex-presidente também são julgados nesta semana por envolvimento na trama golpista. Assim como Bolsonaro, eles são acusados de pelo menos seis crimes, incluindo organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União.