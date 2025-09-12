Após amputação, cantor Ferdiney Rios segue em recuperação e relata rotina de tratamento

Dois meses após enfrentar complicações graves decorrentes da diabetes, o cantor acreano Ferdiney Ferreira da Silva, conhecido como Ryos Ferdiney, detalhou sua atual rotina de tratamento. O artista confirmou que a doença levou à perda da visão do olho direito, à amputação do antepé esquerdo e à necessidade de sessões regulares de hemodiálise.

“Primeiro, perdi a visão do olho direito por conta do descolamento de retina e hemorragia. Depois, decorrente da diabetes, eu perdi o antepé esquerdo, que agora no dia (10) completou dois meses da amputação”, disse.

Segundo ele, além das complicações já conhecidas, foi diagnosticado com insuficiência renal crônica e obstrução em uma veia do coração. “Descobri uma deficiência renal crônica, onde eu tenho que fazer hemodiálise até encontrar um doador de rim. Faço segunda, quarta e sexta das 17h às 21h30. E descobri que tinha uma veinha do coração entupida, então fiz uma angioplastia semana passada”, explicou.

O cantor relatou ainda as limitações físicas atuais.

“Por ter passado 27 dias internado, eu ainda não consigo andar. Faço uso de andador dentro de casa, vou me segurando nas coisas e quando saio uso a cadeira de rodas que foi alugada. Estou devagarinho, me estabilizando. Agora é questão de tempo para voltar a andar, para cicatrizar o pé, que ainda é uma cicatriz aberta e precisa cicatrizar naturalmente.”

Sem condições de trabalhar, Ferdiney afirmou que conta com campanhas solidárias e tenta obter apoio previdenciário. “Tenho todos os laudos e estou tentando um benefício pelo INSS. Com o resultado da minha feijoada, eu consigo ficar tranquilo durante três meses, com transporte, remédios e alimentação”, destacou.