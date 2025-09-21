Após anos nos Estados Unidos, mãe reencontra a filha em momento emocionante no Acre

A acreana Mirla Carvalho voltou ao Brasil em setembro de 2025 para passar férias e rever a filha Maitê e a família, após cinco anos vivendo nos Estados Unidos em busca da residência permanente. A decisão de migrar aconteceu em 2021, após o falecimento da mãe, quando Mirla precisou assumir sozinha o sustento da casa, da irmã e da filha.

Em julho de 2021, após cumprir quarentena em Cancún, ela desembarcou em Miami, na Flórida, com visto de turismo.

Lá, casou-se com o namorado, que já residia nos EUA, e iniciou o processo para obtenção do green card. O primeiro pedido foi negado, e apenas o segundo processo, após quase cinco anos, foi aprovado, permitindo que Mirla saísse dos Estados Unidos e visitasse o Brasil.

“Esses cinco anos foram muito difíceis. Nos dois primeiros anos sofri bastante, fui diagnosticada com ansiedade e precisei de acompanhamento médico e psicológico. Mas consegui superar tudo e alcançar meu objetivo, que era ter o documento americano para morar fora e poder visitar minha família quando quisesse”, contou.

Durante esse período, Mirla deixou a filha Maitê aos cuidados do pai, da avó materna e da irmã. Apesar da distância, ela afirma que nunca deixou de ser presente.

“Fui mãe à distância, mas sempre resolvi o que estava ao meu alcance. Nunca me senti ausente, porque acompanhava tudo, mesmo longe”, disse.

Atualmente, Mirla trabalha como vendedora em uma loja virtual da Amazon nos Estados Unidos, negócio que administra junto ao esposo.

Nos primeiros meses no país, chegou a trabalhar com faxinas até conquistar estabilidade financeira.

Ela ressalta, no entanto, que a visita ao Acre é temporária.

“Vou aproveitar para ficar um pouco com a minha família, mas não retorno definitivamente. Minha filha ainda está em processo para conseguir o green card dela, que deve durar de um ano a um ano e meio. Assim que o processo for concluído, poderemos nos reunir”, encerrou.

Veja o vídeo: