Após anos nos Estados Unidos, mãe reencontra a filha em momento emocionante no Acre

Em julho de 2021, após cumprir quarentena em Cancún, ela desembarcou em Miami, na Flórida, com visto de turismo

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A acreana Mirla Carvalho voltou ao Brasil em setembro de 2025 para passar férias e rever a filha Maitê e a família, após cinco anos vivendo nos Estados Unidos em busca da residência permanente. A decisão de migrar aconteceu em 2021, após o falecimento da mãe, quando Mirla precisou assumir sozinha o sustento da casa, da irmã e da filha.

A acreana está se programando para levar a filha para a América do Norte/Foto: Cedida

Em julho de 2021, após cumprir quarentena em Cancún, ela desembarcou em Miami, na Flórida, com visto de turismo.

Lá, casou-se com o namorado, que já residia nos EUA, e iniciou o processo para obtenção do green card. O primeiro pedido foi negado, e apenas o segundo processo, após quase cinco anos, foi aprovado, permitindo que Mirla saísse dos Estados Unidos e visitasse o Brasil.

“Esses cinco anos foram muito difíceis. Nos dois primeiros anos sofri bastante, fui diagnosticada com ansiedade e precisei de acompanhamento médico e psicológico. Mas consegui superar tudo e alcançar meu objetivo, que era ter o documento americano para morar fora e poder visitar minha família quando quisesse”, contou.

Durante esse período, Mirla deixou a filha Maitê aos cuidados do pai, da avó materna e da irmã. Apesar da distância, ela afirma que nunca deixou de ser presente.

“Fui mãe à distância, mas sempre resolvi o que estava ao meu alcance. Nunca me senti ausente, porque acompanhava tudo, mesmo longe”, disse.

Desde de 2021 longe do estado, a acreana conseguiu, pela primeira vez, regressar ao Acre durante as férias/Foto: Cedida

Atualmente, Mirla trabalha como vendedora em uma loja virtual da Amazon nos Estados Unidos, negócio que administra junto ao esposo.

Nos primeiros meses no país, chegou a trabalhar com faxinas até conquistar estabilidade financeira.

Ela ressalta, no entanto, que a visita ao Acre é temporária.

“Vou aproveitar para ficar um pouco com a minha família, mas não retorno definitivamente. Minha filha ainda está em processo para conseguir o green card dela, que deve durar de um ano a um ano e meio. Assim que o processo for concluído, poderemos nos reunir”, encerrou.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost