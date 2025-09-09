Após anúncio de greve dos motoristas, prefeitura diz que vai dialogar com a categoria

Os motoristas da Ricco Transportes, empresa responsável pelo transporte coletivo em Rio Branco, anunciaram que vão suspender as atividades a partir desta quarta-feira (10), por tempo indeterminado. A categoria reivindica reajuste salarial e melhores condições de trabalho.

O articulador político da Prefeitura, Rennan Biths, afirmou que a gestão já adotou medidas para minimizar os impactos da paralisação e abriu espaço para diálogo com os trabalhadores.

“Ontem encaminhamos um projeto de lei para a Câmara, que busca atender parte dessas reivindicações. E agora à tarde estamos construindo uma agenda para receber uma comissão representativa do movimento, para que possamos dialogar, já que ainda não tivemos esse momento de escuta”, declarou.

Segundo Biths, o prefeito em exercício, Alysson Bestene, acompanha a situação desde as primeiras horas desta terça-feira. “Tivemos uma reunião pela manhã para avaliar as circunstâncias. A prioridade da Prefeitura é chegar a um entendimento que evite a paralisação já amanhã, ganhando tempo para compreender melhor as demandas e buscar soluções razoáveis”, afirmou.

O articulador reforçou que o objetivo central da gestão é reduzir os impactos na rotina da população. “O foco é entender as reivindicações de forma objetiva. Eles protocolaram um documento hoje manifestando o interesse na paralisação. A partir desse entendimento, acreditamos que é possível abrir um canal de diálogo que evite transtornos à população, em especial trabalhadores e estudantes”, destacou.

Por fim, Biths ressaltou que a Prefeitura aposta no bom senso e na negociação. “Há etapas do processo que ainda não foram superadas. Com diálogo, acreditamos ser possível chegar a um acordo que evite os transtornos previstos para amanhã”, concluiu.