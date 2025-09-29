Após BBB anunciar volta de ex-participantes, vidente diz que Gleici estará no reality em 2026

29/09/2025
Universo POP
Valter Arauto causou agito nas redes sociais ao prever possível volta de Gleice ao reality show

O Acre pode ter um representante de peso no BBB 26. Quem garante é o vidente Valter Silva Ferreira, conhecido como Valter Arauto, que publicou nas redes sociais uma previsão envolvendo a ex-BBB Gleice Damasceno.

“Vi um convite, um destaque. Então vai triunfar o Acre. Vi um aceno do público e milhares de votos. A volta de Gleice Damasceno”, afirmou Arauto, sem entrar em detalhes sobre datas ou confirmações oficiais.

Fãs aguardam retorno de Gleice Damasceno ao BBB 26 após previsão de vidente/Foto: Reprodução

Gleice, que brilhou no BBB 18, conquistando 57,28% dos votos e superando Kaysar Dadour, segue no imaginário dos fãs. A possibilidade de seu retorno tem gerado especulação e comentários animados nas redes sociais, apesar de a Globo ainda não ter confirmado a participação.

Com a repercussão da previsão, fãs já especulam se a acreana conseguirá repetir o sucesso que teve em sua primeira participação, colocando novamente o estado no centro das atenções do reality.

