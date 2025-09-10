10/09/2025
Após classificação, Fluminense chega a sua terceira semifinal em 2025

Temporada acima da média. Na noite desta quarta-feira (10/9), o Fluminense se classificou para às semifinais da Copa do Brasil após derrotar o Bahia por 2 x 0. Com o resultado, o Tricolor alcançou a sua terceira semifinal em competições em 2025.

A primeira vez que o Fluminense chegou até à semifinal na atual temporada foi no Campeonato Carioca. A equipe terminou a 1ª fase na 3ª colocação, com 17 pontos conquistados. Com isso, o time avançou diretamente às semis do Cariocão.

Na ocasião, o Fluminense enfrentou o Volta Redonda, venceu por 4 x 0 no agregado e se classificou para a decisão do campeonato estadual. A campanha terminou com o vice-campeonato após perder para o Flamengo na grande final.

Depois, o Fluzão foi muito além no Mundial de Clubes, deixando sua torcida bastante orgulhosa. Na competição internacional, o Tricolor passou na 2ª colocação no Grupo F, atrás somente do Borussia Dortmund. Nas oitavas, o Fluminense passou pela Inter de Milão por 2 x 0. Na fase seguinte, a equipe enfrentou o Al Hilal, da Arábia Saudita.

O time carioca venceu mais uma, desta vez por 2 x 1, e chegou até a segunda semifinal na temporada. A equipe do Rio de Janeiro enfrentou o Chelsea, porém, acabou eliminada pelos ingleses após um revés por 2 x 0.

Já na Copa do Brasil, o Fluminense passou pelo Águia de Marabá na 1ª fase com um sonoro 8 x 0. Depois, o Tricolor passou pelo Caxias, Aparecidense e Internacional. A última foi o Bahia, após o placar agregado 2 x 1.

E esta marca pode ser ampliada. Atualmente, o Fluminense está nas quartas de final da Copa Sul-Americana e enfrenta o Lanus, da Argentina. Caso consiga a classificação, o Tricolor carimbará mais uma vaga em semifinais na temporada.

