Após condenação, Bolsonaro sai de casa pela 1ª vez para ir a hospital

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deixará sua residência neste domingo (14/9) pela primeira vez, desde a condenação a 27 anos e 3 meses de prisão por envolvimento na trama golpista. O ex-mandatário passará por um procedimento dermatológico no Hospital DF Star, em Brasília, e deve receber alta ainda no mesmo dia.

No pedido de liberação ao Supremo Tribunal Federal (STF), os advogados anexaram um relatório do médico Claudio Birolini, que recomenda a remoção de múltiplas lesões cutâneas no tronco, classificadas como “nevo melanocítico e neoplasia de comportamento incerto da pele”.

O relator do caso no STF, ministro Alexandre de Moraes, acatou o pedido, mas ressaltou que o ato não o “dispensava” do cumprimento das medidas cautelares, como a proibição de usar redes sociais e a obrigatoriedade do uso de tornozeleira eletrônica.

Moraes determinou o uso do equipamento a Bolsonaro em 18 de julho, devido ao risco de fuga do ex-mandatário.

“Defiro o deslocamento de Jair Messias Bolsonaro, mediante escolta policial a ser realizada pela Polícia Penal do Distrito Federal, para que o requerente possa realizar o procedimento médico requerido”, declarou o magistrado na decisão.

Carro vistoriado

Antes de sair de seu condomínio, o ex-presidente terá o carro inspecionado e será escoltado por agentes da Polícia Penal do DF, atuando à paisana. O entorno do hospital receberá reforço da Polícia Militar do Distrito Federal.

A distância entre a residência de Bolsonaro e o hospital é de aproximadamente 19 km.

Moraes determinou que Bolsonaro apresente, em até 48 horas após a conclusão do procedimento médico, um atestado de comparecimento indicando a data e os horários dos atendimentos.