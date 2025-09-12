12/09/2025
Universo POP
Vizinhos se mobilizam para tirar casal Nardoni de Santana; abaixo-assinado vai ao MP
Vídeo mostra suspeito de matar Charlie Kirk pulando de telhado; FBI divulga novas imagens
Horóscopo desta sexta-feira de virada e “pé quente”; confira o seu signo
Giulia Be confirma Lula e Trump na lista de convidados de seu casamento com Conor Kennedy
Estudante de medicina trabalha como coletor de lixo à noite para realizar sonho da faculdade
Professor faz ataques racistas após ‘fora’ em app de namoro gay: “Quem tem coragem de comer este c* preto?”
Via Verde Shopping traz universo marítimo da Patrulha Canina pela primeira vez ao Acre
Café e conexão feminina marcam a segunda edição do Left-Hand no Acre
11 de setembro: o dia em que a Globo ficou mais de 4 horas no ar sem comerciais
Foto polêmica: quem é Adrielly, jovem repostada por Yuri Lima, namorado de Iza

Após condenação de Bolsonaro, Janja posta meme de Nazaré: “Bom dia!”

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
apos-condenacao-de-bolsonaro,-janja-posta-meme-de-nazare:-“bom-dia!”

Um dia após o Supremo Tribunal Federal (STF) condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a 27 anos e três meses de prisão, a primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja, postou um “meme” nas redes sociais da personagem Nazaré Tedesco dando “bom dia”.

Nazaré Tedesco é a vilã da novela “Senhora do Destino”, novela de 2004 da Rede Globo.

Por quatro votos a um, Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pela trama golpista. A PGR havia pedido a condenação do ex-presidente pelos crimes de liderança de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado.

Leia também

Antes disso, Janja publicou outro meme, agora do rei do pop Michael Jackson comendo pipoca. A cena se refere ao clipe da música “Thriller”, um dos maiores sucessos do cantor norte-americano. O horário da publicação, no entanto, coincide com o momento em que a Suprema Corte analisava a dosimetria da pena de Jair Bolsonaro.

Confira:

Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não se manifestou a respeito da condenação do ex-presidente. Momentos depois que a Suprema Corte obteve maioria para condenar Jair Bolsonaro, o petista participava de um evento no Palácio do Planalto acompanhado de ministros e do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Depois da condenação, a ministra Gleisi Hoffmann, comentou o caso e fez referência ao voto de Jair Bolsonaro durante o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados, em 2016.

“Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff, pelo exército de Caxias, pelas Forças Armadas, pelo Brasil acima de tudo e por Deus acima de tudo, o meu voto é sim”, disse Bolsonaro, na época, quando ainda era deputado federal.

“Hoje, Bolsonaro foi condenado porque tentou dar um golpe de estado em nosso país. É o curso da história punindo quem defendeu a ditadura e nos lembrando de homenagear quem lutou corajosamente contra o arbítrio e a injustiça. Valeu a luta Dilma. Ditadura nunca mais. Democracia sempre!”, escreveu Gleisi.

Ustra atuou como chefe do DOI-Codi do Exército de São Paulo, responsável pela repressão política na ditadura militar.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Adolescentes são flagrados fazendo live nas redes sociais de dentro de unidade socioeducativa do Acre

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost