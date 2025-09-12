Após condenação de Bolsonaro, Janja posta meme de Nazaré: “Bom dia!”

Um dia após o Supremo Tribunal Federal (STF) condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a 27 anos e três meses de prisão, a primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja, postou um “meme” nas redes sociais da personagem Nazaré Tedesco dando “bom dia”.

Nazaré Tedesco é a vilã da novela “Senhora do Destino”, novela de 2004 da Rede Globo.

Por quatro votos a um, Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pela trama golpista. A PGR havia pedido a condenação do ex-presidente pelos crimes de liderança de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado.

Antes disso, Janja publicou outro meme, agora do rei do pop Michael Jackson comendo pipoca. A cena se refere ao clipe da música “Thriller”, um dos maiores sucessos do cantor norte-americano. O horário da publicação, no entanto, coincide com o momento em que a Suprema Corte analisava a dosimetria da pena de Jair Bolsonaro.

Confira:

Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não se manifestou a respeito da condenação do ex-presidente. Momentos depois que a Suprema Corte obteve maioria para condenar Jair Bolsonaro, o petista participava de um evento no Palácio do Planalto acompanhado de ministros e do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Depois da condenação, a ministra Gleisi Hoffmann, comentou o caso e fez referência ao voto de Jair Bolsonaro durante o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados, em 2016.

“Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff, pelo exército de Caxias, pelas Forças Armadas, pelo Brasil acima de tudo e por Deus acima de tudo, o meu voto é sim”, disse Bolsonaro, na época, quando ainda era deputado federal.

“Hoje, Bolsonaro foi condenado porque tentou dar um golpe de estado em nosso país. É o curso da história punindo quem defendeu a ditadura e nos lembrando de homenagear quem lutou corajosamente contra o arbítrio e a injustiça. Valeu a luta Dilma. Ditadura nunca mais. Democracia sempre!”, escreveu Gleisi.

Ustra atuou como chefe do DOI-Codi do Exército de São Paulo, responsável pela repressão política na ditadura militar.