Após condenação no STF, Bocalom se manifesta em apoio a Bolsonaro: “Não está sozinho”

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), usou as redes sociais nesta quinta-feira (11) para manifestar apoio ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. A publicação ocorreu logo após o Supremo Tribunal Federal (STF) formar maioria pela condenação do ex-chefe do Executivo.

No post, Bocalom escreveu uma mensagem em tom de defesa. “Querem calar a voz do maior expoente da nossa direita, um dos maiores líderes da história do Brasil. Mas ele não está sozinho. A nossa luta por um país melhor seguirá ecoando pelos quatro cantos da nação. Vamos em frente!”, afirmou.

Bocalom é considerado um dos principais aliados de Jair Bolsonaro no Acre. Ao longo dos últimos anos, tem se posicionado publicamente em defesa do ex-presidente, reforçando pautas conservadoras e participando de eventos que destacam sua proximidade política com a base bolsonarista no estado.

No último domingo (7), o prefeito participou da manifestação “Reaja Brasil”, que aconteceu na Gameleira e reuniu centenas de apoiadores de Bolsonaro, entre eles, o senador Marcio Bittar, o deputado federal coronel Ulysses e vereadores da capital acreana.