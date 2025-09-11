11/09/2025
Universo POP
Estudante de medicina trabalha como coletor de lixo à noite para realizar sonho da faculdade
Professor faz ataques racistas após ‘fora’ em app de namoro gay: “Quem tem coragem de comer este c* preto?”
Via Verde Shopping traz universo marítimo da Patrulha Canina pela primeira vez ao Acre
Café e conexão feminina marcam a segunda edição do Left-Hand no Acre
11 de setembro: o dia em que a Globo ficou mais de 4 horas no ar sem comerciais
Foto polêmica: quem é Adrielly, jovem repostada por Yuri Lima, namorado de Iza
Andressa Suita rebate boatos e nega ser pivô de “treta” entre Gusttavo Lima e Thiago Brava
Bruna Karla rebate processo da MK Music e fala em “quase trabalho escravo”
Visita rejeitada: irmão ameaça chamar a polícia após aproximação de Suzane von Richthofen
Horóscopo desta quinta-feira: lua minguante em Touro pede pé no chão e bons cuidados

Após condenação no STF, Bocalom se manifesta em apoio a Bolsonaro: “Não está sozinho”

No último domingo (7), o prefeito participou da manifestação “Reaja Brasil”, que aconteceu na Gameleira

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), usou as redes sociais nesta quinta-feira (11) para manifestar apoio ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. A publicação ocorreu logo após o Supremo Tribunal Federal (STF) formar maioria pela condenação do ex-chefe do Executivo.

Bocalom é considerado um dos principais aliados de Jair Bolsonaro no Acre/ Foto: Reprodução

No post, Bocalom escreveu uma mensagem em tom de defesa. “Querem calar a voz do maior expoente da nossa direita, um dos maiores líderes da história do Brasil. Mas ele não está sozinho. A nossa luta por um país melhor seguirá ecoando pelos quatro cantos da nação. Vamos em frente!”, afirmou.

Bocalom é considerado um dos principais aliados de Jair Bolsonaro no Acre. Ao longo dos últimos anos, tem se posicionado publicamente em defesa do ex-presidente, reforçando pautas conservadoras e participando de eventos que destacam sua proximidade política com a base bolsonarista no estado.

No último domingo (7), o prefeito participou da manifestação “Reaja Brasil”, que aconteceu na Gameleira e reuniu centenas de apoiadores de Bolsonaro, entre eles, o senador Marcio Bittar, o deputado federal coronel Ulysses e vereadores da capital acreana.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost