Após crises de burnout, Fogaça mostra como equilibra saúde e negócios

Liderar múltiplos negócios, comandar restaurantes e marcar presença constante na televisão não é tarefa simples e o corpo de Henrique Fogaça cobrou um preço alto. O chef já enfrentou três crises de burnout, síndrome causada pelo esgotamento físico e emocional ligado ao trabalho.

A primeira vez aconteceu em pleno estúdio do MasterChef Brasil. “Tive burnout de desmaiar. O primeiro foi no MasterChef. Palquinho lá, caí, foram oito pontos na cabeça, gravando o programa ali. Acho que eu morri e voltei, na moral. Foram uns 30 segundos apagado”, contou em entrevista ao Canal UOL.

Enquanto aguardava o socorro, um cinegrafista treinado em primeiros socorros prestou atendimento. O colega de bancada Erick Jacquin, assustado, chegou a pensar que o amigo havia morrido. Após exames, nenhum problema físico foi identificado, o diagnóstico foi claro: exaustão extrema.

Em 2023, o chef chegou a ser substituído por Rodrigo Oliveira em uma temporada do programa para priorizar sua saúde.

Hoje, ele reconhece a importância de equilibrar negócios e bem-estar, mas garante que não pretende abandonar a cozinha. “Tenho vontade de abrir o Oliva, em homenagem à minha filha. Um espaço pequeno, mais íntimo, que seja meu refúgio. Minha terapia”, afirma.

Essas experiências estarão no centro de sua palestra "Lições de uma vida sem receita pronta", no Metrópoles Talks, dia 28 de outubro, às 20h, no Teatro Bravos, em São Paulo.

