Após desembarque, Lula faz evento mirando prefeito do União Brasil

A escolha de Belo Horizonte para sediar o evento em que o presidente Lula lançará o programa “Gás do Povo”, na quinta-feira (4/9), teve um componente politico-eleitoral por trás.

Segundo auxiliares presidenciais e lideranças do PT, Lula escolheu a capital mineira como palco da cerimônia para fazer um gesto ao prefeito da cidade, Álvaro Damião (União Brasil).

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante cerimônia em Sorocaba (SP).

Álvaro Damião é o novo prefeito de BH, após a morte de Fuad Noman

Os presidentes do União Brasil, o advogado Antônio Rueda, e do PP, o senador Ciro Nogueira (PI), anunciam desembarque do governo Lula

A ideia de Lula é dar lugar de destaque a Álvaro Damião durante o evento. Com isso, o petista mira a sua reeleição em 2026 do prefeito do quinto maior colégio eleitoral do Brasil.

Além disso, Lula busca garantir o apoio de mais uma liderança do União Brasil, partido que fez um anúncio na terça-feira (2/9) prometendo desembarcar do governo em até 30 dias.

O presidente reagiu ao anúncio e chamou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é filiado ao partido, e ministros da sigla para um almoço na quarta-feira (3/9).

Essa será a segunda viagem de Lula a Minas em menos de uma semana. Na sexta-feira (29/8), o petista cumpriu agendas em Contagem, na região metropolitana da capital, e em Montes Claros.

Quem é o prefeito de BH

Álvaro Damião foi eleito vice-presidente de Belo Horizonte em 2024, mas assumiu o comando da cidade em março deste ano, após a morte do então prefeito, Fuad Noman (PSD).

O novo prefeito é ligado ao senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que é aliado ao governo Lula, mas, até o momento, não fez nenhuma grande declaração de apoio ao petista.