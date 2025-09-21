Após drama, Juliana Paes volta ao streaming em série sobre jogo do bicho

Em 2024, “Pedaço de Mim”, apresentada pela Netflix como sua primeira série brasileira de melodrama, que colocou em discussão o tema superfecundação heteroparental, fez um grande sucesso. O projeto foi liderado por Juliana Paes e vários outros profissionais, entre atores, produtores e técnicos.

Total de 17 episódios e uma repercussão surpreendente, a ponto de a protagonista ser recebida em Los Angeles, na sede oficial da plataforma.

Agora, e na mesma Netflix, Juliana se prepara para a estreia da série “Os Donos do Jogo”.

O lançamento está marcado para o dia 29 de outubro.

A atriz interpreta Leila, uma personagem poderosa e estratégica no universo da contravenção carioca.

Um alguém que, mesmo à sombra do marido, mexe nas peças do jogo como uma rainha.

Produzida pela Paranoid, a série inaugura o universo das produções de máfia na Netflix Brasil, prometendo para a tela um “carioquês” autêntico.

Um detalhe: Juliana Paes, após um bom período exclusiva da Globo, passou a trabalhar por obra certa e, data hoje, não planeja voltar ao antigo esquema contratual.

Vai seguir com liberdade total para escolha de projetos, longe da pressão de outros tempos.