Após emitir alerta, Defesa Civil diz que população do Acre será avisada sobre novos riscos de desastres

O coordenador municipal de Defesa Civil, Coronel Falcão, participou nesta sexta-feira (20) do lançamento do novo sistema de alerta sonoro de desastres, que passou por testes em quatro cidades do Acre. A iniciativa, feita em parceria com a Defesa Civil Estadual e Nacional, visa aprimorar a comunicação com a população em situações de risco extremo ou severo.

Segundo o Coronel Falcão, o teste é uma etapa fundamental para identificar e corrigir possíveis falhas tecnológicas. “Foi um sucesso, tivemos alguns problemas tecnológicos, por isso é teste, esse primeiro momento é teste. A partir de agora vamos aperfeiçoar o sistema para emitir alertas verídicos, alertando a população de qualquer risco de desastre extremo ou severo”, explicou.

Ele reforçou que o toque recebido nos celulares durante o teste não é vírus, mas sim uma demonstração do sistema de alerta. “E você que viu seu telefone tocar, não é vírus, é verdadeiro para o sistema de alerta da Defesa Civil”, destacou.

O Coronel Falcão ainda pediu que a população acompanhe os próximos passos e se mantenha atenta às comunicações oficiais, reforçando a importância do sistema para a segurança de todos.