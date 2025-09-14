Após encerrar atividades em Rio Branco, a Confraria Gastrobar instiga mistério e promete novidade

Após anunciar o encerramento de suas atividades no início deste ano, a Confraria Gastrobar, um dos espaços mais tradicionais da cena gastronômica e cultural de Rio Branco, voltou a movimentar as redes sociais neste domingo (14) com uma publicação enigmática.

Em seu Instagram, o empreendimento postou: “27 de setembro, reserve essa data. Você está pronto para descobrir? Spoiler: você não vai querer perder essa”, sem revelar detalhes sobre o que está por vir. A mensagem gerou grande expectativa entre os seguidores.

O local, conhecido por unir gastronomia de qualidade e eventos culturais, encerrou suas atividades em março de 2025, deixando saudades nos frequentadores e na cena cultural da capital acreana.

A expectativa agora é saber se a data marcada poderá trazer uma reabertura, um evento especial ou outra surpresa que revitalize o espaço.