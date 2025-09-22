Após flagra com Allan, Dado deixa de seguir Wanessa nas redes

Dado Dolabella deu unfollow em Wanessa Camargo nas redes sociais após o flagra da cantora em clima íntimo com o ator Allan Souza Lima. Os dois foram fotografados abraçados em um quiosque na Barra da Tijuca (RJ), depois das gravações do Dança dos Famosos. Testemunhas apontam que eles teriam retornado ao hotel no mesmo carro.

Em entrevista recente, Wanessa afirmou que está solteira: “A gente tem que estar feliz, fazer aquilo que a gente quer na vida”, disse ao Portal LeoDias — sem confirmar beijo em Allan e encerrando o assunto com risos.

Wanessa e Dado mantiveram um relacionamento de idas e vindas entre 2000 e 2025.

Fonte: Portal LeoDias; perfis oficiais no Instagram (verificação de follow/unfollow); registros de paparazzi no Rio de Janeiro.

Redigido por ContilNet.