Após furtar moto, suspeito sofre acidente e tem perna e órgão genital amputados

Um homem de 23 anos teve a perna esquerda e o órgão genital amputados após furtar uma motocicleta e colidir com um carro na manhã de domingo (21/9), em Xanxerê (SC). O acidente ocorreu por volta das 8h, na Rua Etelvina Maciel, bairro São Pedro.

Segundo a Polícia Militar, a central recebeu denúncia de furto de uma moto em frente a uma residência. Minutos depois, veio o aviso de que uma motocicleta havia batido em um carro nas proximidades da Agriter — tratava-se do mesmo veículo furtado.

O condutor foi atendido pelo Samu e levado ao Hospital São Paulo (Xanxerê) com fratura exposta; devido à gravidade, passou por cirurgia que resultou nas amputações. Ele permanece hospitalizado, sob custódia, e ficará à disposição da Justiça. A PM informou que o suspeito tem antecedentes por roubo, tráfico, furto, receptação, violência doméstica e porte de arma. A moto recuperada foi entregue à Polícia Civil.

Fonte: NSC Total

