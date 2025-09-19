Após negar affair, Wanessa aparece em clima íntimo com Allan Souza

Wanessa Camargo e Allan Souza Lima foram vistos juntinhos na noite de quinta-feira (19/9), após as gravações do quadro Dança dos Famosos, na TV Globo. Depois de deixarem os estúdios, eles seguiram com colegas para um quiosque na Praia da Barra da Tijuca, no Rio, onde apareceram abraçados. Segundo o paparazzo que acompanhava o grupo, os dois retornaram ao hotel no mesmo carro.

Quem estava na roda

O encontro reuniu nomes da edição 2025 do Domingão com Huck. Lucas Leto e Álvaro trocaram beijos durante a noite. Nicole Bahls e Fernanda Paes Leme também marcaram presença.

Contexto dos rumores

Os boatos sobre um possível romance entre Wanessa e Allan começaram após uma confusão envolvendo Dado Dolabella, ex da cantora, em um bar no Rio. Na época, o portal LeoDias noticiou que os dois teriam se aproximado nos bastidores da competição de dança.

O que eles disseram

Wanessa já havia negado o affair e explicou que Allan — assim como outros colegas — apenas a apoiou emocionalmente naquele dia:

“O Allan Souza, que também é meu companheiro no Dança dos Famosos, assim como outros me deram apoio… me levaram até o hotel e me deram suporte emocional. Foi apenas isso”, escreveu a artista nas redes.

Allan, por sua vez, desabafou sobre os limites entre falta e invasão de privacidade:

“Nós, artistas, vivemos constantemente na falta de privacidade e temos que saber lidar com isso… É muito legal te reconhecerem na rua, mas também tem um preço muito grande que às vezes prefiro manter o meu silêncio”, afirmou.

Fonte: Metrópoles / LeoDias

Redigido por ContilNet