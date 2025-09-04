Após paralisação da Educação, governo cita mais de R$ 200 milhões em abonos e promete diálogo

Diante da paralisação dos servidores da Educação anunciada nesta quinta-feira (4), o Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), destacou os investimentos realizados nos últimos anos e reafirmou o compromisso com o diálogo com a categoria.

Em nota, a SEE informou que, na quarta-feira (3), se reuniu com representantes dos profissionais da Educação para tratar das reivindicações apresentadas. Segundo o órgão, “foi reafirmado que a retomada dos 10% da tabela salarial está vinculada à publicação do Relatório de Gestão Fiscal da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), prevista para o dia 30 de setembro”.

A nota assinada pelo secretário Aberson Carvalho ressalta que, nos últimos cinco anos e meio, o governo estadual promoveu investimentos inéditos na valorização dos servidores da Educação. Entre as medidas, estão a entrega de notebooks individuais aos professores, no valor de R$ 4.500 cada, pelo programa Educação Conectada, que recebeu investimento de R$ 25 milhões. Além disso, foram pagos mais de R$ 200 milhões em abonos salariais referentes aos anos de 2021 e 2022.

Segundo a Secretaria, houve ainda a contratação de mais de 900 professores efetivos, zerando o cadastro de reserva do concurso de 2018, além da implantação do auxílio-alimentação de R$ 420, concedido a todos os profissionais da Educação desde 2022.

A SEE ainda destacou o maior concurso da história da Educação acreana, com três mil vagas para professores e pessoal de apoio. A convocação dos aprovados terá início em 2026, garantindo a ampliação definitiva da força de trabalho da rede estadual. Confira a nota na íntegra:

Nota pública sobre paralisação de servidores da Educação

Diante da paralisação de servidores da Educação realizada nesta quinta-feira, 4, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), informa que na última quarta-feira, 3, reuniu-se com representantes da categoria, na sede da pasta, para tratar das reivindicações apresentadas.

Na ocasião, foi reafirmado que a retomada dos 10% da tabela salarial está vinculada à publicação do Relatório de Gestão Fiscal da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), prevista para o dia 30 de setembro.

Ressaltamos que, nos últimos cinco anos e meio, o governo estadual tem promovido os maiores investimentos já realizados na valorização dos profissionais da Educação. Foram garantidos notebooks individuais aos professores, no valor de R$ 4.500 cada, por meio do programa Educação Conectada, com investimento de R$ 25 milhões. Também foram pagos mais de R$ 200 milhões em abonos salariais referentes a 2021 e 2022, concedidos reajustes de 33,25% em 2022 e de 14,95% em 2023, somados ao reajuste geral anual de 20,32% dos servidores. Houve ainda a contratação de mais de 900 professores efetivos, zerando o cadastro de reserva do concurso de 2018, além da implantação do auxílio-alimentação de R$ 420, pago a todos os profissionais da Educação desde 2022.

Outro marco foi a realização do maior concurso da história da Educação acreana, com três mil vagas para professores e pessoal de apoio. A convocação dos aprovados terá início já em 2026, ampliando de forma definitiva a força de trabalho da rede estadual. Importante destacar que o salário inicial da categoria está hoje 15% acima do piso nacional, garantindo mais valorização e reconhecimento ao trabalho dos profissionais.

Reafirmamos o compromisso com a Educação, conduzindo um processo de diálogo responsável e transparente.

Aberson Carvalho de Sousa

Secretário de Estado de Educação e Cultura