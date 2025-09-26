Após queda de Assad, Mauro Vieira se reúne com novo chanceler da Síria

O Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, reuniu-se nesta sexta-feira (26/9) com o novo chanceler da Síria, Assad Hassan al-Shaibani, à margem da 80ª Assembleia Geral da ONU, nos Estados Unidos.

Este é o primeiro contato entre os dois chanceleres desde dezembro de 2024, quando rebeldes do grupo Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) derrubaram o regime de Bashar al-Assad.

Em um comunicado, o Itamaraty informou que Vieira e al-Shaibani discutiram o aprofundamento de laços entre os dois países e a situação da segurança na Síria durante a conversa em Nova York, na sede do evento da ONU. Além disso, o chanceler brasileiro ressaltou a importância de uma “transição política pacífica e inclusiva” no país.

Assim como o atual presidente da Síria, Ahmed al-Sharaa, al-Shaibani possuí um passado ligado ao jihadismo. O atual chanceler sírio é apontado como um dos fundadores da Frente Nusra, grupo terrorista que possuía laços com a Al-Qaeda e Estado Islâmico (ISIS) — e posteriormente dissolvido e transformado no HTS.

Apesar disso, o governo interino da Síria tem feito inúmeras promessas sobre pacificar o país e promover uma administração mais inclusiva do que a anterior, liderada pela família Assad por mais de cinco décadas.