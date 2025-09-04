Após receber flores, Virginia canta música romântica: “Quero te amar”

Escrito por Metrópoles
Virginia Fonseca voltou a ser assunto nas redes sociais nessa quinta-feira (4/9) após aparecer em stories do amigo Lucas Guedez cantando uma música romântica.

Retornando de uma viagem com amigos pela Espanha, a apresentadora apareceu entoando É Hit, de Léo Foguete e Felipe Amorim.

Cantou música romântica

No trecho do vídeo, ela canta: “Te amar / Eu não sou de falar, mas eu quero te amar / Eu não sou de ficar, mas eu quero ficar / Ficar contigo quando o sol se for e quando ele voltar.”

Ao filmar a amiga, Lucas Guedez não perdeu a chance de mandar uma indireta: “Vish, pesou”.

Buquê de flores

Vale lembrar que, momentos antes, Virginia compartilhou nas redes que havia ganhado mais um buquê de flores ao deixar a Espanha.

Nas redes, internautas especularam que o presente teria sido dado pelo jogador Vini Jr., reforçando os rumores gerados pelo recente flagra dos dois juntos.

Virginia Fonseca.

Virginia Fonseca

Virginia Fonseca

Vini Jr. é um dos concorrentes a Bola de Ouro.

O flagra

Virginia Fonseca e Vinicius Jr. foram vistos juntos em um iate luxuoso em Marbella, na Espanha. Os fãs registraram a saída da embarcação, onde ambos estavam acompanhados de amigos.

Imagens divulgadas pelo portal Leo Dias confirmaram que estavam no mesmo passeio, intensificando as especulações entre seguidores.

Mais cedo, Virginia havia compartilhado stories mostrando momentos ao lado dos amigos no iate. Vini Jr., mais discreto, publicou apenas uma foto nos Melhores Amigos do Instagram, registrando que também estava em alto-mar.

Apesar de não aparecerem juntos nas publicações, detalhes das imagens, como os elementos da embarcação, deixaram claro que a influenciadora e o jogador estavam no mesmo local.

