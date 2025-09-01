Após rumores de filiação ao Republicanos, Alan Rick se econtra com Tarcísio e Marcos Pereira

As especulações sobre uma possível saída do senador Alan Rick (União Brasil) ganharam força após publicações em suas redes sociais nesta segunda-feira (1). Pré-candidato ao governo do Acre em 2026, o parlamentar compartilhou registros de um encontro com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e com o presidente nacional do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira.

A aproximação com o partido tem alimentado rumores de que Alan Rick pode se filiar à sigla, que já conta com lideranças de destaque no cenário nacional. Também participou da reunião o deputado federal Roberto Duarte, presidente do Republicanos no Acre.

Na postagem, o senador destacou a importância do diálogo e do alinhamento político.

“Política se faz com diálogo, boas ideias e parcerias certas. A cada conversa com líderes como Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, deputado federal Marcos Pereira, presidente nacional do Republicanos, e o deputado federal Roberto Duarte, presidente do Republicanos-AC, aprendo mais e percebo o alinhamento de propósito que temos para o futuro do nosso país. O Acre e o Brasil precisam de união e de gente comprometida com resultados”, escreveu.

Apesar de não confirmar oficialmente a troca de partido, Alan Rick reforçou nas últimas semanas que busca construir alianças sólidas de olho na disputa pelo Palácio Rio Branco em 2026.