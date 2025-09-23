Após servidor ser preso, Aleac diz que caso é de ‘foro pessoal’ e não tem relação com a Casa

A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) na manhã desta terça-feira (23), foi palco de uma operação policial. Um servidor de carreira foi preso em seu local de trabalho, em cumprimento a um mandado de prisão. A ação, conduzida pela Polícia Civil, pegou de surpresa quem estava na instituição e levantou questionamentos sobre o motivo da detenção e o impacto nas atividades da Casa.

A ação ocorreu durante o expediente e, segundo a Polícia Civil, o mandado de prisão já estava em aberto. Em resposta ao ocorrido, a Assembleia Legislativa do Acre divulgou uma nota oficial. No comunicado, a instituição esclareceu que a prisão é de “foro pessoal” e não tem qualquer relação com as funções que o servidor exerce no local. A nota enfatizou que a Aleac não é parte do processo e que o ocorrido se trata de um problema estritamente individual do funcionário.

A Casa também reforçou que suas atividades administrativas e legislativas continuam normalmente, sem qualquer prejuízo ao seu funcionamento. A nota busca tranquilizar a população e os demais servidores, assegurando que o incidente não afeta o andamento dos trabalhos na Assembleia, que permanece focada em suas responsabilidades para com o Estado e a sociedade.

Veja:

Nota Oficial

A Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) esclarece que a prisão ocorrida na manhã desta terça-feira (23), envolvendo um servidor de carreira da Casa, trata-se de questão de foro pessoal, não relacionada às atividades funcionais que ele desempenha no âmbito do Poder Legislativo.

Reforçamos que a Aleac, como instituição, não é parte do referido processo e que as medidas adotadas dizem respeito exclusivamente à esfera individual do servidor. As atividades administrativas e legislativas da Casa seguem normalmente, sem qualquer prejuízo ao funcionamento desta instituição.

Procuradoria – Aleac