Após suruba no ônibus viralizar, prefeitura toma decisão drástica

Após seis adolescentes se gravarem fazendo sexo coletivo dentro de um ônibus abandonado no bairro Morumbi, em Cascavel (PR), e o vídeo ganhar repercussão nacional, gerando indignação entre moradores da região, a prefeitura do município tomou uma decisão.
O veículo que, segundo moradores, estava parado na rua há cerca de dois anos, foi finalmente guinchado do local.
Leia também
-
Jovem sai para encontrar amigo, some e é achada morta em matagal
-
Chacina: câmeras flagraram assassino esfaqueando vítima. Vídeo
-
Chacina: assassino invade casa, mata casal e ataca homem na rua
-
Professora é achada morta após ser sequestrada na porta de casa. Vídeo
De acordo com os relatos de quem vive nas proximidades, além de ser usado como “motel”, o automóvel também servia de ponto para o consumo de drogas ilícitas.
Na semana passada, jornais locais apontaram que a Transitar, autarquia de Mobilidade, Trânsito e Cidadania do município, havia informado que o veículo passaria por uma nova vistoria técnica.
Com a retirada do ônibus, a comunidade, que procurava a Prefeitura do município reiteradamente para reclamar da falta de segurança, sentiu-se aliviada.
“Ponto turístico”
Desde que o vídeo explícito foi divulgado na internet, o veículo passou a ser visitado por curiosos que gravam vídeos sobre o caso e posam para fotos na frente do automóvel.
No TikTok, adolescentes postam fotos do veículo e fazem questão de destacar nas legendas: “Foi aqui que aconteceu!”
O vídeo
A filmagem do sexo explícito passou a circular há cerca de 15 dias. Desde então, o vídeo viralizou nas redes sociais, com pessoas debatendo sobre o assunto e outras, inclusive, solicitando acesso ao conteúdo.
A Polícia Civil do Estado do Paraná (PCPR) está investigando o caso e confirmou à coluna que rastreará todos os que armazenaram e divulgaram o conteúdo, uma vez que, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a prática configura crime grave.