Após suruba no ônibus viralizar, prefeitura toma decisão drástica

Após seis adolescentes se gravarem fazendo sexo coletivo dentro de um ônibus abandonado no bairro Morumbi, em Cascavel (PR), e o vídeo ganhar repercussão nacional, gerando indignação entre moradores da região, a prefeitura do município tomou uma decisão.

O veículo que, segundo moradores, estava parado na rua há cerca de dois anos, foi finalmente guinchado do local.

De acordo com os relatos de quem vive nas proximidades, além de ser usado como “motel”, o automóvel também servia de ponto para o consumo de drogas ilícitas.

Na semana passada, jornais locais apontaram que a Transitar, autarquia de Mobilidade, Trânsito e Cidadania do município, havia informado que o veículo passaria por uma nova vistoria técnica.

Com a retirada do ônibus, a comunidade, que procurava a Prefeitura do município reiteradamente para reclamar da falta de segurança, sentiu-se aliviada.

“Ponto turístico”

Desde que o vídeo explícito foi divulgado na internet, o veículo passou a ser visitado por curiosos que gravam vídeos sobre o caso e posam para fotos na frente do automóvel.

No TikTok, adolescentes postam fotos do veículo e fazem questão de destacar nas legendas: “Foi aqui que aconteceu!”

O vídeo

A filmagem do sexo explícito passou a circular há cerca de 15 dias. Desde então, o vídeo viralizou nas redes sociais, com pessoas debatendo sobre o assunto e outras, inclusive, solicitando acesso ao conteúdo.

A Polícia Civil do Estado do Paraná (PCPR) está investigando o caso e confirmou à coluna que rastreará todos os que armazenaram e divulgaram o conteúdo, uma vez que, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a prática configura crime grave.