06/09/2025
Após tarifaço de Trump, Acre lidera perdas nas exportações brasileiras para os EUA

Entre os produtos brasileiros mais atingidos no mês estão minério de ferro, açúcar, aeronaves e partes, motores e máquinas não elétricos, carne bovina fresca

O Acre foi o estado brasileiro mais impactado pelo tarifaço imposto pelos Estados Unidos em agosto, primeiro mês de vigência das novas tarifas comerciais adotadas pelo governo de Donald Trump. Dados da balança comercial divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) mostram que o estado registrou queda de 100% nas exportações para o mercado norte-americano, saindo de US$74,9 mil em julho para nenhum embarque no mês seguinte.

A informação foi revelada pelo colunista Carlos Madeira, do UOL.

tarifaco:-auxiliar-de-trump-recebe-missao-da-cni-e-nao-cita-bolsonaro

O estado do Acre foi o mais afetado percentualmente/Foto: Reprodução

No mês anterior, os únicos produtos enviados pelo Acre aos EUA foram madeira, carvão vegetal e obras de madeira, itens que também ficaram fora da lista de isenções definidas pelos norte-americanos. Com a aplicação das tarifas, não houve registro de novas vendas no período.

O impacto no Acre reflete a tendência nacional, em que 21 das 27 unidades da federação tiveram perdas percentuais nas exportações aos Estados Unidos em agosto. Em nível agregado, a queda foi de 18,5%, com o total exportado recuando para US$4 bilhões.

Entre os produtos brasileiros mais atingidos no mês estão minério de ferro (-100%), açúcar (-88,4%), aeronaves e partes (-84,9%), motores e máquinas não elétricos (-60,9%), carne bovina fresca (-46,2%), além de madeira parcialmente trabalhada, que apresentou retração de 39,9%.

No ranking das maiores quedas proporcionais, o Acre lidera, seguido por Alagoas, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte, estados que também concentram suas exportações em produtos que ficaram de fora das exceções previstas pelo tarifaço.

PUBLICIDADE
Casos de covid-19 crescem 90% em Rio Branco em uma semana e prefeitura emite alerta

