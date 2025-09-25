Após término com Wanessa, Dado Dolabella é flagrado no cinema ao lado de loira

Parece que a fila andou para Dado Dolabella, ex de Wanessa Camargo. Na quarta-feira (24/9), enquanto caminhava pelo Shopping Village Mall, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, ele foi clicado por um paparazzo que estava no local. O que chamou atenção, porém, foi a companhia do artista: uma moça loira, nunca vista publicamente com ele.
Para a ocasião, Dado apostou em um look todo preto, enquanto a moça que lhe fez companhia usava um conjunto cor-de-rosa estampado e salto alto. Nos cliques do fotógrafo, ele aparece sorridente e descontraído na companhia da moça.
Na semana passada, Dado deixou de seguir Wanessa Camargo depois que ela foi flagrada abraçada com o ator Allan Souza Lima e colegas do “Dança dos Famosos”.
O portal LeoDias já havia adiantado que o romance estava acontecendo, e o clique só reforçou que os dois estariam se conhecendo melhor. Em entrevista, Wanessa desconversou, afirmando que estava solteira e aproveitando a vida.
Ao que tudo indica, esse foi o motivo para Dado parar de seguir a ex. Dado e Wanessa tentaram reatar neste ano, conforme confirmou a artista, mas acabou não dando certo.