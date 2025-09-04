Após vitória, Ancelotti nega “preferidos” na lista da Copa do Mundo

Na noite desta quinta-feira (5/9), a Seleção Brasileira venceu o Chile por 3 x 0 pelas Eliminatórias da Copa do Mundo no Maracanã. A partida foi apresentada pelo Metrópoles Sports. Após o jogo, Carlo Ancelotti foi questionado em entrevista coletiva se já tinha algum jogador preferido na lista para a Copa do Mundo.
“Eu penso que temos um grupo bastante forte. Estou certo que fazer uma lista com 25 ou 26 nomes é muito complicado. Eu gostei dos que entraram no jogo e dos que começaram. Estou satisfeito com o jogo de hoje”, declarou o treinador.
Ancelotti também foi questionado se as mudanças que fez na segunda etapa foram planejadas ou se estavam ligadas à mudança de postura dos chilenos.
“A ideia era colocar jogadores mais descansados. Luiz Henrique, Kaio Jorge e Paquetá trabalharam muito bem. Eu preciso ajudar o time com jogadores possam jogar”, explicou o técnico.
Agora, o Brasil se prepara para o próximo compromisso. A equipe retorna aos gramados na terça-feira (9/9), quando joga contra a Bolívia, fora de casa, em seu último jogo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.
