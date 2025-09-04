Após vitória, Ancelotti nega “preferidos” na lista da Copa do Mundo

Escrito por Metrópoles
apos-vitoria,-ancelotti-nega-“preferidos”-na-lista-da-copa-do-mundo

Na noite desta quinta-feira (5/9), a Seleção Brasileira venceu o Chile por 3 x 0 pelas Eliminatórias da Copa do Mundo no Maracanã. A partida foi apresentada pelo Metrópoles Sports. Após o jogo, Carlo Ancelotti foi questionado em entrevista coletiva se já tinha algum jogador preferido na lista para a Copa do Mundo.

“Eu penso que temos um grupo bastante forte. Estou certo que fazer uma lista com 25 ou 26 nomes é muito complicado. Eu gostei dos que entraram no jogo e dos que começaram. Estou satisfeito com o jogo de hoje”, declarou o treinador.

Ancelotti também foi questionado se as mudanças que fez na segunda etapa foram planejadas ou se estavam ligadas à mudança de postura dos chilenos.

“A ideia era colocar jogadores mais descansados. Luiz Henrique, Kaio Jorge e Paquetá trabalharam muito bem. Eu preciso ajudar o time com jogadores possam jogar”, explicou o técnico.

Agora, o Brasil se prepara para o próximo compromisso. A equipe retorna aos gramados na terça-feira (9/9), quando joga contra a Bolívia, fora de casa, em seu último jogo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Metrópoles Sports

Este foi mais um jogo do Metrópoles Sports, em um ano repleto de duelos. A vertente responsável por eventos esportivos do Grupo Metrópoles promove partidas dos campeonatos Mineiro, Carioca e do Paulista, além da Supercopa Rei e da Copa do Brasil. 

Confira os jogos do Metrópoles Sports em 2025:

Athletic 1 x 0 Cruzeiro – 22/1 – Brasília (DF)
Vasco 2 x 0 Madureira – 23/1 – Manaus (AM)
Volta Redonda 0 x 2 Flamengo – 25/1 – Brasília
Madureira 0 x 0 Fluminense – 26/1 – Cariacica (ES)
Itabirito 1 x 4 Cruzeiro – 30/1 – Belo Horizonte (MG)
Vasco 2 x 2 Volta Redonda – 1º/2 – Cariacica (ES)
Botafogo 1 x 3 Flamengo (Supercopa) – 2/2 – Belém
Vasco 1 x 2 Fluminense – 5/2 – Brasília (DF)
Portuguesa 0 x 5 Flamengo – 5/2 – Uberlândia (MG)
Água Santa 1 x 1 Palmeiras – 9/2 – Brasília (DF)
Botafogo 0 x 2 Madureira – 9/2 – Cariacica (ES)
São Paulo 0 x 0 Inter de Limeira – 10/2 – Brasília (DF)
São Paulo 3 x 3 Velo Clube – 13/2 – Brasília (DF)
Portuguesa 2 x 2 Corinthians – 15/2 – São Paulo (SP)
União Rondonópolis-MT – 0 x 3 Vasco- 18/2- Cariacica (ES)
Brasil 2 x 1 Colômbia –  20/3 – Brasília (DF)
Vasco 0 x 1 Palmeiras – 4/5 – Brasília (DF)
Aparecidense 1 x 4 Fluminense – 21/5 – Brasília (DF)
Maracanã 0 x 3 Internacional – 22/5 – Florianópolis (SC)
Vasco 0 x 2 Botafogo – 12/7 – Brasília (DF)
Brasil 3 x 0 Chile – 4/9 – Rio de Janeiro (RJ)

