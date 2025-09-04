Após vitória em cima do Chile, Samir Xaud comenta triunfo brasileiro

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
apos-vitoria-em-cima-do-chile,-samir-xaud-comenta-triunfo-brasileiro

Após vitória da Seleção Brasileira sobre o Chile por 3 x 0 na noite desta quinta-feira (4/9), Samir Xaud, presidente da Confederação Brasileira de Futebol, passou pela zona mista e conversou com a imprensa. Primeiro, ele comentou sobre o triunfo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A partida foi apresentada pelo Metrópoles Sports.

Leia também

“Eles representaram no maior palco do futebol brasileiro, o Maracanã. Esta pode ser a última partida no Brasil antes da Copa do Mundo, estou muito feliz por tudo que aconteceu hoje”, iniciou Samir Xaud.

Na sequência, o presidente da CBF falou sobre a partida diante da Bolívia, em El Alto.

“Vamos para jogar bola. Acredito que eles tem capacidade de vencer lá. É uma dificuldade para qualquer time que joga em uma altitude de quase 5mil metros. Mas o grupo está fechado, confiante e focado”.

Por último, Samir Xaud foi questionado sobre um possível jogo da Seleção Brasileira no Brasil após as Eliminatórias da Copa do Mundo.

“A gente deixa para parte da comissão técnica, que tem autonomia de decidir a melhor logística, os melhores adversários. Então está com eles isso aí”, disse o presidente.

Agora, o Brasil viaja até a Bolívia para enfrentar os donos da casa pelas Eliminatórias. A partida acontece na terça-feira (9/9), às 20h30 (horário de Brasília), em El Alto.

Confira os gols da vitória do Brasil diante do Chile:

Metrópoles Sports

Este foi mais um jogo do Metrópoles Sports, em um ano repleto de duelos. A vertente responsável por eventos esportivos do Grupo Metrópoles promove partidas dos campeonatos Mineiro, Carioca e do Paulista, além da Supercopa Rei e da Copa do Brasil.

Confira os jogos do Metrópoles Sports em 2025:

Athletic 1 x 0 Cruzeiro – 22/1 – Brasília (DF)
Vasco 2 x 0 Madureira – 23/1 – Manaus (AM)
Volta Redonda 0 x 2 Flamengo – 25/1 – Brasília
Madureira 0 x 0 Fluminense – 26/1 – Cariacica (ES)
Itabirito 1 x 4 Cruzeiro – 30/1 – Belo Horizonte (MG)
Vasco 2 x 2 Volta Redonda – 1º/2 – Cariacica (ES)
Botafogo 1 x 3 Flamengo (Supercopa) – 2/2 – Belém
Vasco 1 x 2 Fluminense – 5/2 – Brasília (DF)
Portuguesa 0 x 5 Flamengo – 5/2 – Uberlândia (MG)
Água Santa 1 x 1 Palmeiras – 9/2 – Brasília (DF)
Botafogo 0 x 2 Madureira – 9/2 – Cariacica (ES)
São Paulo 0 x 0 Inter de Limeira – 10/2 – Brasília (DF)
São Paulo 3 x 3 Velo Clube – 13/2 – Brasília (DF)
Portuguesa 2 x 2 Corinthians – 15/2 – São Paulo (SP)
União Rondonópolis-MT – 0 x 3 Vasco- 18/2- Cariacica (ES)
Brasil 2 x 1 Colômbia – 20/3 – Brasília (DF)
Vasco 0 x 1 Palmeiras – 4/5 – Brasília (DF)
Aparecidense 1 x 4 Fluminense – 21/5 – Brasília (DF)
Maracanã 0 x 3 Internacional – 22/5 – Florianópolis (SC)
Vasco 0 x 2 Botafogo – 12/7 – Brasília (DF)
Brasil 3 x 0 Chile – 4/9 – Rio de Janeiro (RJ)

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Casos de covid-19 crescem 90% em Rio Branco em uma semana e prefeitura emite alerta

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.