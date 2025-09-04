Após vitória em cima do Chile, Samir Xaud comenta triunfo brasileiro

Após vitória da Seleção Brasileira sobre o Chile por 3 x 0 na noite desta quinta-feira (4/9), Samir Xaud, presidente da Confederação Brasileira de Futebol, passou pela zona mista e conversou com a imprensa. Primeiro, ele comentou sobre o triunfo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A partida foi apresentada pelo Metrópoles Sports.
“Eles representaram no maior palco do futebol brasileiro, o Maracanã. Esta pode ser a última partida no Brasil antes da Copa do Mundo, estou muito feliz por tudo que aconteceu hoje”, iniciou Samir Xaud.
Na sequência, o presidente da CBF falou sobre a partida diante da Bolívia, em El Alto.
“Vamos para jogar bola. Acredito que eles tem capacidade de vencer lá. É uma dificuldade para qualquer time que joga em uma altitude de quase 5mil metros. Mas o grupo está fechado, confiante e focado”.
Por último, Samir Xaud foi questionado sobre um possível jogo da Seleção Brasileira no Brasil após as Eliminatórias da Copa do Mundo.
“A gente deixa para parte da comissão técnica, que tem autonomia de decidir a melhor logística, os melhores adversários. Então está com eles isso aí”, disse o presidente.
Agora, o Brasil viaja até a Bolívia para enfrentar os donos da casa pelas Eliminatórias. A partida acontece na terça-feira (9/9), às 20h30 (horário de Brasília), em El Alto.
Confira os gols da vitória do Brasil diante do Chile:
