Após vitória no SP Open, Naná Silva decola no ranking da WTA; veja

Na tarde da última segunda-feira (8/9), Naná Silva, jovem tenista de 15 anos, venceu na estreia no SP Open. Com o triunfo sobre a compatriota Carol Meligeni, a tenista deu um salto no ranking da WTA e conquistou 423 posições.

Leia também

A vitória por 2 sets a 1, com parciais de 7/6, 2/6 e 0/6, foi muito importante para Naná Silva. A tenista, que na estreia do SP Open ocupava a 1206ª posição, agora está na 783ª colocação.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Naná Silva, tenista brasileira de 15 anos

Fotojump/SP Open 2 de 3

Naná Silva, tenista brasileira de 15 anos

Fotojump/SP Open 3 de 3

Naná Silva, tenista brasileira de 15 anos

Fotojump/SP Open

O ranking da WTA terá grandes alterações após a nova atualização, que ocorre na próxima segunda-feira (15/9). Anteriormente, Naná Silva somava apenas 9 pontos no ranking e, com a vitória sobre Carol Meligeni, agora possui 39.

Agora, Nauhany Silva enfrentará a argentina Solana Sierra, atual número 82 no ranking da WTA. A partida está prevista para acontecer na quarta-feira (10/9), às 15h. Porém, antes deste duelo, ela entra em quadra pelas duplas.