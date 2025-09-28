28/09/2025
Aposta simples de Porto Alegre leva R$ 80 milhões na Mega-sena

Escrito por Agência Brasil
Uma aposta simples feita em Porto Alegre acertou as seis dezenas do concurso 2.920 da mega-sena. O felizardo ou felizarda vai receber mais de R$ 80 milhões (R$ 80.688.743).

Os números sorteados foram 08, 12, 16, 19, 31 e 58. 

Além da aposta ganhadora, 117 apostas acertaram a quina e vão receber R$ 28.705; outras 6.677 apostas fizeram a quadra e têm direito a R$ 829.

O próximo concurso da mega-sena ocorre na terça-feira (30). A estimativa do prêmio é de R$ 3,5 milhões.

Mega-sena

As apostas, do número 01 a 60, devem ser feitas até às 19h nas casas lotéricas credenciadas no site Loterias Caixa ou por meio de aplicativo (versão Android ou IOS). A aposta mínima (jogo simples) é de seis números e custa R$ 6.

Para a aposta mínima, a probabilidade de acerto dos seis números é de uma em mais de 50 milhões. Para a aposta máxima (até 20 dezenas), a chance de acerto é de uma em 1.292.

O prêmio bruto pago às apostas vencedoras (sena, quina e quadra) corresponde a 43,35% do total arrecadado.

A outra parte é redistribuída para financiamento de políticas públicas, fundos e entidades, conforme previsto em lei.

