Aposte com odds de 100 no vencedor de São Paulo x Botafogo

Escrito por Metrópoles
aposte-com-odds-de-100-no-vencedor-de-sao-paulo-x-botafogo

Neste domingo (14/9), às 17h30 , São Paulo e Botafogo se enfrentam no Morumbis pela 23ª rodada do Brasileirão. E a Novibet preparou Odds Especiais de 100.00 para você apostar no vencedor da partida.

Apostar na Novibet

Aproveite e abra sua conta na casa com o código promocional Novibet!

🔥 Como funciona a promoção

  • Faça uma aposta simples no mercado Resultado Final em São Paulo ou Botafogo.
  • Se o seu palpite for o vencedor, os ganhos serão aumentados até o equivalente a odds 100.
  • O valor adicional será creditado como Aposta Extra em sua conta.

📝 Exemplo prático

Uma aposta de R$1,00 no São Paulo a 2.00 pagaria R$2,00 em dinheiro. Com a promoção, você ainda recebe R$98,00 em Aposta Extra, totalizando ganhos equivalentes a odds 100.

Apostar na Novibet

📌 Regras principais da oferta

  • Válida apenas para apostas simples feitas antes do início do jogo.
  • Aposta máxima: R$1,00.
  • Ganhos extras são pagos como Aposta Extra (não sacável).
  • A Aposta Extra expira em 7 dias.
  • Apenas a primeira aposta qualificada será considerada.
  • Apostas feitas com bônus, apostas extras ou utilizando Cash Out não são elegíveis.

✅ Passo a passo para participar

  • Clique no botão da promoção para acessar a página da Novibet.
  • Crie sua conta preenchendo os dados solicitados.
  • Faça sua aposta no vencedor da partida São Paulo x Botafogo.
  • Se acertar, receba o pagamento com odds 100.

Não perca essa oportunidade! Aposte agora em São Paulo x Botafogo com Odds Especiais da Novibet.

