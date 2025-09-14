Aposte com odds de 100 no vencedor de São Paulo x Botafogo

Neste domingo (14/9), às 17h30 , São Paulo e Botafogo se enfrentam no Morumbis pela 23ª rodada do Brasileirão. E a Novibet preparou Odds Especiais de 100.00 para você apostar no vencedor da partida.
Aproveite e abra sua conta na casa com o código promocional Novibet!
Como funciona a promoção
- Faça uma aposta simples no mercado Resultado Final em São Paulo ou Botafogo.
- Se o seu palpite for o vencedor, os ganhos serão aumentados até o equivalente a odds 100.
- O valor adicional será creditado como Aposta Extra em sua conta.
Exemplo prático
Uma aposta de R$1,00 no São Paulo a 2.00 pagaria R$2,00 em dinheiro. Com a promoção, você ainda recebe R$98,00 em Aposta Extra, totalizando ganhos equivalentes a odds 100.
Regras principais da oferta
- Válida apenas para apostas simples feitas antes do início do jogo.
- Aposta máxima: R$1,00.
- Ganhos extras são pagos como Aposta Extra (não sacável).
- A Aposta Extra expira em 7 dias.
- Apenas a primeira aposta qualificada será considerada.
- Apostas feitas com bônus, apostas extras ou utilizando Cash Out não são elegíveis.
Passo a passo para participar
- Clique no botão da promoção para acessar a página da Novibet.
- Crie sua conta preenchendo os dados solicitados.
- Faça sua aposta no vencedor da partida São Paulo x Botafogo.
- Se acertar, receba o pagamento com odds 100.
Não perca essa oportunidade! Aposte agora em São Paulo x Botafogo com Odds Especiais da Novibet.