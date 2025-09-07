Apresentador se pronuncia sobre confusão com Felipe Araújo em show

07/09/2025
Kiko Bonassa, afastado de suas funções na Expo Verde 2025, em Adamantina (SP), se manifestou sobre o episódio envolvendo o cantor Felipe Araújo, ocorrido no último sábado (6/9).

O apresentador negou que a confusão tenha sido intencional e explicou a situação à coluna Fábia Oliveira.

O pronunciamento de Kiko Bonassa

“Eu entrei no camarim antes de apresentar o show e conversei com o Felipe Araújo com o pai dele e a gente conversou sobre o Cristiano Araújo”, disse Bonassa.

O apresentador explicou que, durante a conversa com o sertanejo e seu pai, acabou relembrando que já havia contratado shows de Cristiano Araújo (1986-2015) no passado, o que gerou confusão no palco.

“Eu falei [no palco]  ‘quem quer Cristiano Araújo aí?’, falei uma vez, falei duas vezes, e na sequência me cutucaram e falaram: ‘Kiko, é o Felipe’. Me retratei na hora, depois não errei mais, não teve mais nenhum equívoco. O ser humano erra e nessa hora eu errei”, acrescentou.

Negou consumo de bebida alcoólica

Bonassa negou que tenha consumido bebida alcoólica durante o trabalho: “Eu estava com minha esposa no palco com minha assessoria, eu estava consumindo água durante as minhas apresentações, eu não bebo”.

Ele também afirmou que pretende tomar medidas judiciais contra informações falsas divulgadas sobre o caso: “Não teve maldade nenhuma, não teve chacota, não foi nada proposital, foi o subconsciente. Todos os grandes homens erram e quem sou eu para não errar? Eu errei, admito o erro, mas não foi proposital”.

O apresentador afirmou ainda que entrou com ação contra a empresa Lovi do Brasil, responsável por sua contratação. “Isso foi uma humilhação que eu nunca passei na vida em 40 anos de carreira”, desabafou.

Entenda a polêmica

O episódio aconteceu durante a apresentação de Felipe Araújo na Expo Verde 2025.

Segundo informações obtidas pela coluna Fábia Oliveira, a Lovi do Brasil notificou a Comissão Organizadora do evento sobre condutas consideradas “inadequadas e incompatíveis” com a função de Bonassa, incluindo o erro repetido ao chamar Felipe de Cristiano Araújo, irmão falecido do cantor, e suposto consumo de álcool no trabalho.

De acordo com o documento, o equívoco teria causado constrangimento diante de familiares do cantor. Também foram apontadas entradas não autorizadas no camarim do artista e anúncios não aprovados no palco, comprometendo a exclusividade de patrocinadores master.

Diante disso, a Lovi do Brasil decidiu pelo afastamento imediato do apresentador. A coluna também teve acesso a um vídeo no qual Bonassa chama Felipe Araújo de Cristiano Araújo.

Procurada, a assessoria de Felipe Araújo não retornou até o fechamento desta nota. O texto será atualizado caso haja resposta.

Veja o vídeo

